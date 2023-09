escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 28 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Te harán una oferta para que formes parte de una alianza, no digas que no de inmediato, piénsalo bien porque podría ser tu oportunidad para crecer económicamente. Si te cuesta expresar tus ideas, escríbelas.

TAURO

Tenle paciencia a tu pareja, está en pleno proceso de adaptación. Tampoco para ti es sencillo acostumbrarte a compartir tu vida, tus espacios y tus actividades con alguien, pero todo mejorará pronto, ya lo verás.

GÉMINIS

Es necesario que aprendas a ceder el control, no es obligatorio que tú estés al frente en todos los proyectos. Hay otras personas que son igual de buenas que tú, así que aprende de ellas y no las veas como rivales.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CÁNCER

En lugar de hacerle reproches a tu pareja, trata de ponerte en su lugar y empatizar con su situación. Lo que más necesita es apoyo de tu parte, no todo lo contrario. Mantente sereno y evitarás muchos problemas.

LEO

Si tienes problemas financieros, lo peor que puedes hacer es buscar soluciones rápidas, por ejemplo, los préstamos o el uso de tarjetas de crédito. El trabajo es la clave de todo, allí encontrarás lo que necesitas económicamente.

VIRGO

Es preciso que defiendas tu relación amorosa de las personas que tratan de interferir en ella. Recuerda que es un tema de dos personas: tú y tu ser amado, no tiene por qué haber decisiones u opiniones externas.

LIBRA

Te hicieron una propuesta y todavía no has respondido porque no sabes qué hacer, estarás bastante inquieto. Lo que se te aconseja es que aceptes, por más miedo que tengas debes atreverte a experimentar.

ESCORPIO

Si tus amigos te incitan a hacer cosas que son dañinas para tu salud física o emocional, lo mejor es que consideres cambian de círculo social. La gente que te quiere nunca te instará a realizar algo que no te haga bien.

SAGITARIO

Estás en el camino correcto para crear una buena fortuna y patrimonio, no te detengas, ve hacia adelante. Por otro lado, aprovecha cualquier oportunidad que se te presente para fortalecer tu relación de pareja, te hace falta.

CAPRICORNIO

Te anunciarán que tienes nuevas responsabilidades en tu trabajo, pero no te abrumes sin antes haberlo intentado. Aprecia que fuiste considerado para adoptar esta nueva función, confía más en ti y pon en práctica tus conocimientos.

Mhoni Vidente es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

ACUARIO

Se impone que aceptes el pasado de tu pareja, ya que tú también tienes uno. Lo que ambos vivieron anteriormente no tendría por qué influir en su presente, no se lo reproches ni permitas que lo haga contigo.

PISCIS

Si por ahora no te gusta lo que haces, lo mejor es que consideres cambiar de rumbo. No tiene caso que estés en un lugar que no disfrutas y que no te dará los resultados que esperas. Es momento de que explores tus pasiones.