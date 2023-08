escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 28 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Se impone que seas una persona más comprometida, no puedes ir por la vida haciéndoles promesas a tus seres queridos si no las vas a cumplir. Es tu palabra la que está en juego, si continúas así, perderás toda tu credibilidad.

TAURO

Los astros te dicen que nunca pierdas ese toque especial que tienes, es la base del éxito, al menos del tuyo. Recuerda que todos los seres humanos son diferentes y a cada uno lo caracteriza algo, aprovecha eso.

GÉMINIS

La recomendación para este lunes es que no le hagas a tu pareja reproches injustificados porque solo ocasionarás problemas innecesarios. Es importante que seas más consciente de lo que haces para no causar malos ratos.

Mhoni Vidente es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

CÁNCER

Es un buen día para darle continuidad a esa idea que tenías para incrementar tus ingresos económicos. La energía planetaria está sobre tu signo y eso ayudará a que todo te salga bien. No dudes de tu capacidad en ningún momento.

LEO

Los astros te dicen que tienes que dejar de ver a tu pareja como un rival porque no es así. Estar en una relación amorosa significa que ambos deben apoyarse entre sí, no que alguno tenga que hacerlo mejor que el otro.

VIRGO

Es preciso que aceptes la ayuda y consejos que te brindan personas que tienen más experiencia que tú en tu área de trabajo. No permitas que el orgullo se apodere de ti, que otros te apoyen no significa que seas débil.

LIBRA

Si te sientes agotado, es importante que descanses, esa es la herramienta principal para triunfar y para asegurar que todo te vaya bien. No te distraigas con cosas que no tienen sentido o que no te aportan nada positivo.

ESCORPIO

Estás en el momento perfecto para pedir ese aumento de sueldo o cambio de puesto de trabajo, tus superiores no te lo negarán porque lo mereces y te lo has ganado. Además, si no lo haces nunca sabrás qué pasará.

SAGITARIO

Los astros te dicen que mudarte junto a tu pareja puede fortalecer su relación. Si ya te lo propuso, no dudes en aceptarlo, no te arrepentirás. Por otro lado, disfruta el proceso de aprendizaje que iniciarás en tu empleo.

CAPRICORNIO

Se impone que seas un poco más cercano a tus seres queridos, sueles alejarte de personas que solo intentan apoyarte. No dejes de lado a quien hace todo por ti, no se lo merecen. A la larga te quedarás solo si sigues así.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Si deseas mantener una relación amorosa estable, lo mejor es que no prestes atención a los comentarios de gente externa. Si comienzas a dejar que terceros se entrometan entre ustedes, no habrá vuelta atrás.

PISCIS

Tendrás un golpe de suerte con el que cambiará tu forma de ser y de ver las cosas. A partir de ahora se reconocerán tus esfuerzos laborales y recibirás la recompensa que te mereces. Superarás las adversidades.