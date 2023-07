El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 18 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 18 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tu pareja suele callar sus reclamos y no te dice cómo se siente porque sueles imponerte demasiado o no aceptar las críticas. Sé un poco más flexible, intimidar a tus seres queridos no está nada bien, escúchalos con detenimiento.

Tauro

Es normal que cuando expreses una de tus ideas en tu trabajo esta no sea bien aceptada. Lo innovador siempre asusta y no gusta a todos, pero poco a poco verán que tienes razón y que lograrás echarla a andar con éxito.

Géminis

Tienes la habilidad necesaria para llevar a cabo cualquier iniciativa, sobre todo si es acorde a tu rama profesional. No dudes de ti, muéstrate seguro ante los demás. Si te dan una actividad que parece imposible, analízalo poco a poco.

Cáncer

Eres uno de los signos más soberbios y que creen que no necesitan ayuda, pero eso debe terminar. No puedes llenarte de trabajo porque llegará un momento en el que no vas a poder. Delega responsabilidades.

Leo

Es preciso que aprendas a decir que no, aunque sea tu pareja quien te lo pida. Es probable que hoy te haga una propuesta de negocios que le parece interesante, pero si a ti no te convence, no tienes que aceptar.

Virgo

Si quieres que algo salga bien, debes hacerlo por ti mismo. Nunca dejes que la pereza te gane porque la base de cualquier triunfo es el esfuerzo. Si no te involucras en el proceso de aquel proyecto, no esperes buenos resultados.

Libra

Los astros te dicen que, muchas veces, los sentimientos tienen repercusiones en el cuerpo. Es decir, lo que somatizas y tratas de esconder, termina volviéndose una enfermedad. Así que permítete sentir la tristeza y hasta el enojo.

Escorpio

El momento de tener varios empleos ya pasó, así que deja uno y trata de descansar. Si bien tus ingresos económicos no serán los mismos, tendrás más instantes de tranquilidad y menos estrés. Concéntrate en servirle solo a un jefe.

Sagitario

Se impone que hagas todo lo posible por recuperar las risas en tu hogar, dado que últimamente hay mucho silencio. Es un buen martes para hacer actividades que los involucren como familia para que dejen de estar alejados.

Capricornio

Recuerda que los detalles que llegan por sorpresa son los que más importancia tienen. No dudes en tener uno de esos gestos con tu pareja o con otros seres queridos. Si quieres que te den instantes inolvidables, hazlo tú también.

Acuario

Tu trabajo no tiene que ser un suplicio, si no lo disfrutas, consíguete uno nuevo. Es mejor que colabores en lugares donde te sientas valorado y satisfecho, a permanecer en uno donde ya no eres feliz. No es egoísta de tu parte.

Piscis

Hay algo que tu pareja quiere decirte, pero no se atreve porque es un tema un tanto delicado. De antemano debes saber que sí se podrá solucionar, pero tendrás que poner de tu parte. No te enojes, escúchala y compréndela.

