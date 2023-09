escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 19 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

La recomendación para hoy es que, si vas a tomar una decisión relacionada con tu trabajo, lo hagas exclusivamente por ti. No dirijas tu vida hacia donde los demás quieren, al final ellos no sufren las consecuencias o disfrutan los buenos resultados.

TAURO

Es un buen día para aclarar el malentendido que tuviste con una persona que querías mucho. Si no lo haces, es probable que la discordia entre ambos aumente. El mejor remedio para ese tipo de problemas es resolverlos rápido.

GÉMINIS

Será otro día en el que tendrás que ser paciente para obtener los resultados que esperas en tu empleo o negocio. Esa espera es parte del trabajo de hacer dinero, no todo puede llegar tan rápido. Ten por seguro que serás recompensado.

La predicción de Mhoni Vidente para hoy

CÁNCER

Los astros te dicen que no espíes a la persona que amas porque la falta de confianza es, en el fondo, como una traición. Piensa si realmente vale la pena estar en una relación en la que no estás 100% tranquilo.

LEO

Tu pareja tendrá contacto con una de sus examores y tú te enterarás de inmediato. Lo mejor es que no intervengas si tu ser amado no te faltó al respeto. Déjalo que cierre ese ciclo porque eso significa que quiere estar contigo por completo.

VIRGO

No permitas que tu relación alcance la monotonía porque una vez que se alcanza ese punto es muy complicado de superar. Trata de hacer cosas diferentes con tu persona especial, retoma los detalles y demuéstrale tu cariño.

LIBRA

Todo parecerá estar en llamas a tu alrededor, pero, extrañamente, tú te sentirás más estable y tranquilo que nunca. Aun si te sucede lo más desafortunado del mundo, no te sacudirás, gozarás de una confianza y fe inmensa.

ESCORPIO

Debes saber que hay discusiones en las que es mejor que no te involucres, sobre todo si implica enfrentarte con gente a la que le tienes mucho aprecio. Lo que puedes hacer es expresar tu sentir, pero sin buscar una pelea.

SAGITARIO

Es preciso que cumplas con lo que dices si no quieres que tu palabra pierda peso. No importa lo que digas, sino lo que haces y le demuestras a la gente. Ya van varias veces en las que aseguras que harás algo y al final no se cumple, ten cuidado.

CAPRICORNIO

Es tiempo de que pongas en orden tus finanzas porque hasta ahora son un verdadero caos. Es imprescindible que lo hagas cuanto antes porque, de lo contrario, te adentrarás en una racha complicada de superar.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Debes saber que hablar fuerte o gritar en medio de una discusión no te hace el triunfador. No confundas el volumen con la inteligencia, siempre que dialogues con alguien, lo ideal es que mantengas la calma y no caigas en la desesperación.

PISCIS

Tendrás todo el impulso del Universo para tomar las riendas de un proyecto al que hasta ahora no le fue tan bien. Pon las cartas sobre la mesa y explícales a los miembros de tu equipo qué pasará si no ponen todo su esfuerzo.