La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 5 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Si tienes problemas con tu pareja, lo más recomendable es que busquen ayuda profesional o que se dejen apoyar por la red de seres queridos que tienen. A veces es necesario que intervenga un tercero para que los haga ver cosas que quizá no contemplan.

TAURO

Ya es hora de que dejes rivalidades y problemas innecesarios. Marca un tratado de paz con tus enemigos o con tu competencia, seguir así significaría un pase directo a malos ratos. Mejor déjate llevar y enfócate solo en lo tuyo.

GÉMINIS

Alcanzarás un logro este martes, luego de haberte esforzado por mucho tiempo. Así te darás cuenta de que puedes lograr todo lo que te propongas, sobre todo si lo haces con amor. Felicítate por ello, date un premio.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Debes tener en mente que cuando se quiere se puede y esto aplica en todos los sentidos de tu vida. Si tu pareja no hace algo por ti es porque simplemente no le nace, no porque no tenga las posibilidades. Ten cuidado.

LEO

Es de sabios saber decir que no, aunque se trate de una transacción muy importante. Dar un paso atrás también es inteligente, si es necesario que lo hagas no lo dudes. Siempre analiza los términos que te ofrecen y si no te conviene, no los aceptes.

VIRGO

Los acuerdos y reglas dentro de una relación amorosa tienen que cumplirse, de lo contrario habrá problemas. Si tu pareja no está dispuesta a hacerlo, pon límites desde el principio. Todo debe ser recíproco.

LIBRA

Este martes te darás cuenta de que tienes una imagen errónea de un miembro de tu equipo, ya sea para bien o para mal. Actúa de inmediato y no le des reconocimientos a quien no lo merece, igual en el caso contrario, no pases por alto a quien necesita un premio.

ESCORPIO

Es necesario que permitas que tu pareja tome ventaja sobre un tema del que discutirán. No lo veas como una derrota, sino como un acto de amor. No tiene caso que discutas con alguien que amas, menos si no tienes la razón.

SAGITARIO

Es un buen día para que reveles ese secreto por el que no puedes estar tranquilo desde hace tiempo. No cargues con él, en cuanto lo hables habrá muchas personas que te apoyarán. Si lo llevas por dentro más tiempo, crecerá la angustia.

CAPRICORNIO

Le darás fin a esa etapa en la que no te valorabas a ti mismo. Tu autoestima mejorará, caminarás con la frente en alto y con altas expectativas sobre ti. Lo mejor está por llegar ahora que te diste cuenta de lo que vales.

ACUARIO

Se impone que busques reconciliarte con la gente con la que tuviste problemas. Reconoce tus fallos, pide perdón y acepta los reproches. También recibe con buena fe si te ofrecen disculpas, la idea es sanar cualquier herida.

PISCIS

Sueles asumir responsabilidades y riesgos que no son tuyos. En tu área de trabajo hay mucha gente a la que puedes delegarle ciertas tareas para que tú te liberes un poco de trabajo. Pedir apoyo no es de débiles.