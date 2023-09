escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 4 al 8 de septiembre a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. La cubana también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

ARIES

El proyecto que recién inicias solo rendirá frutos si estás dispuesto a ponerle todo tu esfuerzo. Para eso tendrás que involucrarte al 100% en él y dejar a un lado las distracciones. Abandona otros negocios o trabajos, enfócate en eso.

TAURO

Se impone que aprendas a escuchar lo que tu pareja te dice y a tomar en cuenta su opinión en la toma de decisiones. Nunca veas sin importancia sus sentimientos porque, a largo plazo, podría haber consecuencias graves.

GÉMINIS

Te llegará una oferta prometedora esta semana, pero antes de aceptarla analízala bien. Aunque a simple vista parecerá atractiva, tú tienes que analizar las posibilidades que tiene de alcanzar el éxito. Que no te engañen.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para esta semana YouTube/CanalOficial Mhonividente

CÁNCER

Para encontrarse a veces es necesario perderse, así que no te preocupes si por ahora sientes que no encuentras tu lugar. Por otro lado, aprovecha las oportunidades que tienes de crecer, incluso si eso significa tener que aceptar tus errores.

LEO

Para comunicarte satisfactoriamente con tu pareja, ambos deben hablar el mismo lenguaje, o bien, tener la disposición de ser empáticos con el otro. En tu caso, no le hables como si fueras su jefe, deja esa actitud imponente.

VIRGO

Los astros te dicen que es crucial que desde inicios de la semana revises cómo está tu carga de trabajo. Solo así podrás saber cuándo tomar descansos y exigir un trato justo por parte de tus superiores en caso de que no lo tengas.

LIBRA

No esperes a que algo suceda para demostrarle tu amor a tu pareja, conquístala todos los días, no solo cuando sientas que todo está terminado. Respecto a los negocios, no es un buen día para tomar riesgos.

ESCORPIO

Sueles darles instrucciones confusas a los miembros de tu equipo, lo que provoca un caos en la operación diaria. A partir de hoy, dale un giro a esa situación y trata de que todo esté en orden. Sé un poco más preciso en las órdenes que brindas.

SAGITARIO

Cuando estás en una relación amorosa, debe de haber equilibrio en todo. Tienes que dar lo mismo que recibes, y viceversa. Las cosas tienen que ser recíprocas, si no, no funcionan. Cumple con tu parte, es lo único que tienes que hacer.

CAPRICORNIO

Es un buen momento para que analices si realmente estás en el camino correcto, en cualquier ámbito de tu vida en el que tengas dudas. En caso de que la respuesta sea negativa, tienes que tomar las acciones necesarias de inmediato.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Mhoni Vidente/Youtube

ACUARIO

No tiene caso que vivas en una preocupación constante, a veces está bien que dejes todo al azar y que te dejes llevar por la vida. Ser tan aprensivo no es bueno, te atraen las preocupaciones innecesarias. Si intentas desprenderte de eso, vivirás más libre.

PISCIS

Si iniciaste tu semana con cierta melancolía, analiza bien de dónde proviene. Cuando ya tengas detectado el problema, haz de todo para solucionarlo. En cuestiones de pareja, se te despertará la inquietud de darle más, creerás que se merece lo mejor e intentarás brindárselo.