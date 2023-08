escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 16 de agosto a través de sus redes sociales. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es un buen día para retomar los cuidados que antes tenías hacia tu cuerpo y tu salud mental. Eres tu proyecto más importante, no te dejes de lado ni te olvides de ti por satisfacer las necesidades de los demás.

Tauro

Tienes que saber que en el ámbito del amor no hay nada escrito. No existe un manual sobre cómo sobrellevar las cosas, todo depende de ti y de lo que sientes. Déjate llevar por tu intuición, esa es la clave, no hay más.

Géminis

La fórmula del éxito no está plasmada en ningún lado, lo que significa que cada persona debe trazar la suya. En tu caso, tu signo la lleva tatuada en el corazón, por lo que descubrirás antes que todos el secreto para triunfar.

Mhoni Vidente y sus horóscopos para hoy

Cáncer

Es importante que reconozcas cuando has sido muy rígido con tu pareja porque no hay razones para serlo. Tienen que mantenerse unidos y no imponerse culpas innecesarias el uno al otro. Son ustedes contra el problema.

Leo

Es propicio que evalúes tus fortalezas y debilidades, ya que es la única manera en la que sabrás lo que quieres y hacia dónde dirigir tu camino. Expande tus planes, pero siempre consciente de qué es lo mejor para ti.

Virgo

La recomendación de los planetas para este miércoles es que salgas de tu zona de confort. Manteniéndote ahí nunca crecerás ni vivirás nuevas emociones. Atrévete a explorar lo desconocido, no tengas miedo.

Libra

Se impone que te concentres y dejes de perder el tiempo, ya que es lo único que nunca podrás recuperar. El trabajo y las responsabilidades diarias nunca se terminarán, así que más vale que busques un espacio para dedicarles a tus seres queridos.

Escorpio

Este miércoles haz una pausa de tus compromisos para analizar si realmente has estado poniéndole tus esfuerzos al área correcta. El objetivo es que después puedas cosechar los frutos, así que verifica si realmente es lo que deseas.

Sagitario

Es preciso que reconozcas tus avances y que tú mismo aplaudas tus éxitos. Ten por seguro que muy pocas personas lo harán, o quizá nadie, así que felicítate y continúa. Es válido sentirse orgulloso por cada paso.

Capricornio

Tienes que saber decir que no cuando las situaciones te superan o cuando realmente no tienes ganas de hacer algo. No importa si las propuestas te llegan de gente que quieres mucho, ellos tendrán que aceptar tu decisión.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy

Acuario

Eres uno de los signos más egocéntricos del Zodíaco, por lo que sueles pensar que eres el mejor en todo y que no tienes reemplazo. Quizá es verdad, pero esa actitud no te llevará a ningún lado. Sé humilde para que puedas seguir preparándote, no te estanques.

Piscis

Descubrirás que una persona cercana a ti te traicionó o actuó de forma desleal. Lo que debes hacer es sacarla inmediatamente de tu vida, como prevención para que no haga algo parecido que termine afectándote más.