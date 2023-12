escuchar

Con varias décadas de trabajo como pitonisa, Mhoni Vidente logró ganarse el cariño de miles de personas mediante el uso de las artes esotéricas para descifrar el secreto del cosmos y compartir rituales que atraen la suerte y el amor. Hoy, la astróloga compartió en su columna de El Heraldo de México qué le espera a cada signo para este miércoles 27 de diciembre en lo que respecta al amor, las finanzas y el trabajo.

ARIES

Hoy, el trabajo intelectual te estimulará. Antes de hacer grandes gastos, busca asesoramiento detallado. Paciencia ante posibles problemas laborales relacionados con normativas. Sé cauteloso con las compras impulsivas y espera un poco más.

TAURO

Te encontrarás con alguien que no está dispuesto a seguirte. No te disgustes, acepta su opinión y aprecia la falta de responsabilidad en esta ocasión. En el amor, disfruta de la oportunidad de estar juntos durante las festividades si ya has integrado a tu pareja en tu círculo familiar.

GÉMINIS

El amor te reserva sorpresas agradables. Hay alguien cercano que te quiere incondicionalmente y espera reciprocidad. Si sientes atracción, comienza a demostrarlo. Esta persona tiene el potencial de hacerte feliz.

CÁNCER

Evita las artimañas de estafadores. Ignora llamadas sospechosas, relacionadas con cambios en servicios o supuestos premios. No prestes atención a propuestas dudosas para evitar pérdidas. En el ámbito sentimental, da una oportunidad a alguien que ha mostrado interés en ti.

LEO

Si tus sentimientos hacia alguien se intensifican, procura no mostrarlo de inmediato. Emplea estrategias y mantén cierto misterio. En el trabajo, si sientes que no valoran tus esfuerzos, destaca tu talento y creatividad.

VIRGO

Cambiar tu forma de interactuar con los demás aportará cosas positivas y contribuirá a tu progreso. Reconoce que necesitas colaboración para obtener mejores resultados. Ten consideración con los demás y comprende la naturaleza fructífera del trabajo en equipo.

LIBRA

En el terreno sentimental, es hora de tomar decisiones, especialmente con el fin de año cada vez más cerca. Deja de considerar a esa persona especial como un imposible. Abre espacio para tu alma gemela. No te enredes en amores insatisfactorios y aprovecha la oportunidad cercana.

ESCORPIO

Podrías enfrentar dificultades sentimentales, posiblemente relacionadas con sospechas de una tercera persona. Habla sinceramente con tu pareja y evita la presión o manipulación. Inicia cambios en tus hábitos. Realiza pequeños ajustes que mejoren tu calidad de vida.

SAGITARIO

Escucha más a menudo tu voz interior y sigue tu sexto sentido. Si prestas atención a tu intuición, descubrirás proyectos importantes para el futuro. Da los primeros pasos hacia tus objetivos.

CAPRICORNIO

Amplía tus horizontes y considera tus ideas como posibles realidades. Cree en tus metas y visualízalas diariamente. Podrías recibir un mensaje importante hoy, así que responde, ya que podría beneficiarte significativamente.

ACUARIO

Experimentarás un retraso en un pago esperado, pero finalmente llegará. Controla tus gastos y busca apoyo de tus seres cercanos. Nuevas ilusiones cambiarán tu perspectiva de vida. En el amor, busca nuevas emociones y aprovecha las oportunidades.

PISCIS

Administra tus finanzas con astucia para liberarte de deudas. Te sentirás cómodo en el trabajo sin problemas. Si has solicitado un crédito, prepárate para el papeleo y ten paciencia. En el amor, podrías conocer a alguien atractivo con oportunidades emocionantes.