escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 27 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Una persona muy importante en la industria en la que quieres desenvolverte te dará un consejo valioso. Lo único que necesitas es tener disposición para aplicarlo y para cambiar tu entorno, de lo contrario todo permanecerá igual.

TAURO

Es probable que debas aplazar un festejo que ya tenías planeado, quizá no sea el momento ideal para hacer gastos fuertes, mejor espera a que tu economía esté más estable. Te enterarás de que le gustas a alguien cercano.

GÉMINIS

La recomendación del Cosmos para este miércoles es que hagas más actividad física, es una buena manera de mantenerte saludable. Además, con ese tipo de distracciones puedes sacar el estrés que tienes atorado.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

CÁNCER

Tienes en tus manos la oportunidad de cambiar tu futuro, no hay nadie que pueda decidir por ti o hacer las cosas que quieres. La idea ha rondado por tu cabeza mucho tiempo, ponla en práctica hasta que sea una realidad.

LEO

Hay posibilidades de que salgas de viaje por un fin de semana, algo que te servirá de mucho para alejarte de la rutina. Trata de distraerte y de relajarte lo más que puedas, para que regreses con fuerza a tus obligaciones diarias.

VIRGO

Se impone que seas más prudente a la hora de hablar con las personas de tu trabajo. No grites ni levantes la voz innecesariamente porque lo único que conseguirás son problemas. Por ahora no hay mucho que puedas cambiar.

LIBRA

El Cosmos te insta a reflexionar más en los pasos que das hacia el futuro, dado que no siempre podrás regresar y cambiar de camino si te equivocas. El tiempo no retrocede y hay acciones que no tienen solución.

ESCORPIO

Una persona con la que tuviste una relación fugaz regresará a tu vida para pedirte explicaciones. Querrá saber por qué nunca se concretó ese lazo estrecho entre ustedes. No dudes en expresarle la verdad, es lo mejor.

SAGITARIO

Es tiempo de que des a conocer ese proyecto que tienes en las manos. Si lo haces, recibirás solo críticas positivas. Tus directivos quedarán encantados y te pedirán que lo lleves a cabo. Por otro lado, déjate guiar por tu intuición.

CAPRICORNIO

Llamarás la atención de muchas personas, tanta que llegará un instante en el que te sientas abrumado. No permitas que eso te sobrepase, al contrario, disfrútalo y úsalo a tu favor. Velo como un regalo de los planetas.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

ACUARIO

Una persona te pedirá apoyo, pero si tú no puedes dárselo no te sientas mal. No estás obligado a darle una solución a sus problemas. Es preciso que te des ese gusto que tanto habías deseado, a veces es necesario para sentirse motivado.

PISCIS

Gracias a la energía planetaria que está sobre tu signo podrás hacer todos los cambios que tienes pendientes, ya que esta es la época en la que podrás adaptarte mejor a ellos. En cuanto al amor, hay una persona frente a ti que no habías visto.