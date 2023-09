escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 6 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Te llegará una noticia de alguien del pasado y con eso se podría afectar tu relación actual. Trata de que quien ya no está en tu vida no afecte tu presente. Habla con tu pareja y exprésale lo que sientes, ante todo sé sincero.

TAURO

Aprende a identificar a las personas vampiro, que son quienes te quitan la energía en cuanto pasas un momento con ellas. Lo que tú necesitas es rodearte de gente que te sume y que te haga sentir bien con su presencia.

GÉMINIS

No recurras a préstamos bancarios ni le pidas prestado a nadie, en caso de que busques ayuda financiera. Lo mejor es que emprendas un negocio pequeño o que te las arregles de cualquier manera para conseguir dinero.

CÁNCER

Es un buen día para hacer con tu pareja un recuento de todo lo que han logrado juntos y de los obstáculos que han superado. Como una manera de celebrar, podrías organizar una cena romántica o sugerirle salir a algún lugar.

LEO

Recibirás buenas noticias en el ámbito económico, sentirás un alivio. Sin embargo, no aproveches esta buena racha para gastar dinero porque te quedarás sin nada nuevamente. Sé más responsable con tus gastos, busca el equilibrio.

VIRGO

Nunca tomes decisiones mientras estás influenciado por otras personas, siempre debes hacer lo que a ti te nazca del corazón. No obstante, eso no significa que tampoco aceptes consejos, está bien escuchar a quienes ya pasaron por lo mismo que tú.

LIBRA

La recomendación del Cosmos es que dejes de atormentarte con el pasado porque es algo que no puedes cambiar, sobre todo si tu obsesión es con la vida que tu pareja tenía antes. Lo mejor es que te enfoques en el presente y que continúes hacia adelante.

ESCORPIO

Te sentirás un poco abrumado por las deudas que tienes y puede ser que no veas la salida. Sin embargo, recibirás una buena señal por parte de los planetas. No te rindas, pronto lograrás salir de ese hoyo en el que estás sumergido.

SAGITARIO

Cuida un poco más tu salud, recuerda que los sentimientos reprimidos automáticamente se convierten en un síntoma físico. Trata de expresar lo que sientes, lo que piensas y tus preocupaciones. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte.

CAPRICORNIO

No le exijas a tu pareja que te revele sus secretos si tú no estás dispuesto a compartir los tuyos. En una relación debe haber igualdad de condiciones, así que ten confianza en él o ella, si quieres recibir lo mismo, no hay otra manera.

ACUARIO

Se impone que decidas qué es lo que quieres para el futuro y cómo llegarás hasta ahí. Para conseguir las metas hay que trazar un camino y tú no lo has trazado por miedo. Deja a un lado los temores, todo saldrá bien.

PISCIS

Querrás enmendar un error que cometiste, pero no sabes por dónde empezar. La respuesta está en tu interior, préstale atención a tu intuición y verás cómo todo mejora. Pide disculpas si es necesario y escucha el sentir de la otra persona.