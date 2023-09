escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 15 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Si crees que compartir todo en redes sociales acerca de tu relación amorosa está afectándoles a ti y a tu pareja, deja de hacerlo. No hay ningún motivo por el que debas sentirte obligado a contarle todo a la gente.

TAURO

Parece que nadie ha escuchado las advertencias que hiciste en tu trabajo, por lo que deberán sufrir las consecuencias. Tienes dos opciones: dejar que suceda lo inesperado o insistir y llevarles el llamado de alerta a los más altos mandos.

GÉMINIS

Tu pareja completará una nueva etapa en su desarrollo profesional y tendrás sentimientos encontrados al respecto. Sin embargo, en esta ocasión es su día y lo que tú sientas no debe tener tanta importancia. Celebra sus logros.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Si lo que quieres es comenzar a ganar más dinero, no hay otra solución posible, tienes que trabajar incansablemente. No puedes sacar el esfuerzo de la ecuación, necesitas ejercerlo cada vez que aspires a cosas grandes.

LEO

No cedas a los chantajes de tu pareja, por mucho que le ames, no tienes por qué cumplir con todos sus caprichos. Tienes derecho a exigir respeto y lo mejor es que lo hagas pronto si no quieres que la situación empeore.

VIRGO

Últimamente estás dándole demasiada prioridad a los gastos innecesarios, como lujos o cosas que ni siquiera te gustan tanto. Es preciso que te organices mejor y que primero pagues tus deudas. Si te sobra dinero, ahora sí úsalo para darte un gusto.

LIBRA

Abusar de tu fuente de producción puede llevarte a una ruina inminente, eso significa que debes ser menos ambicioso. Siempre que te vaya bien en algún lugar, sé agradecido y retribuye lo que obtienes, en lugar de intentar conseguir cada vez más.

ESCORPIO

Nadie puede decirte qué hacer o sentir, solo tú sabes por lo que has pasado, así que no permitas que descalifiquen tus emociones. Toma esa misma recomendación para que dejes de obligar a tu pareja a sentirse feliz cuando no le nace.

SAGITARIO

Se impone que, si quieres que las cosas se muevan, des un golpe de audacia y determinación. Ten por seguro que si no sales de tu zona de confort tu entorno nunca cambiará. Sé más atrevido y no tengas miedo del resultado.

CAPRICORNIO

Si tu pareja te hizo pedidos especiales, es necesario que los atiendas. Lo que él o ella sienten dentro de la relación es igual de importante que lo que tú piensas. No le hagas promesas que no vas a cumplir, dale lo que se merece.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Youtube

ACUARIO

No puedes estar al lado de una persona si todavía piensas en otra. Sé sincero contigo y con tu pareja, si no ambos terminarán heridos. Por otro lado, para recuperar tu prestigio laboral tienes que dar un golpe maestro.

PISCIS

Te llegarán tantas noticias que te sentirás demasiado abrumado. Algunas serán buenas y otras malas, pero lo relevante es que tú te mantengas optimista. Sé un poco egoísta en este aspecto, elige lo que sea mejor para ti y no pienses en nadie más.