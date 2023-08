El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 4 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 4 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Se recomienda que hagas las paces con tus enemigos porque es la única manera en la que estarás tranquilo. Haz una alianza con ellos para que todos puedan salir beneficiados. Deja el orgullo, no te servirá de nada.

Tauro

Será un día muy especial porque te llegará la recompensa de todos tus esfuerzos. Tienes que ser consciente del gran talento que tienes y de todo lo que has logrado por ti mismo. Sigue así y triunfarás todavía más.

Géminis

Si realmente tú y tu pareja se aman, los dos pondrán de su parte para salir del hoyo en el que están estancados. Si no es así, es mejor que analicen si realmente quieren estar juntos porque, si no se esfuerzan, todo se complicará.

Cáncer

Estarás en medio de una negociación importante, pero deberás dejarla a un lado porque no te conviene. Es mejor decir que no a tiempo, a perder todo lo que construiste. Analiza bien los términos que te ofrecen antes dar una respuesta.

Leo

Tienes que comprender que en el amor hay acuerdos que deben ser respetados por ambos. No respetarlos o cambiarlos sin aviso es una actitud injusta. Ni tú debes hacerlo, ni debes permitir que tu pareja lo haga.

Virgo

Los astros te dicen que es preciso que seas más consciente de las habilidades que tiene cada miembro de tu equipo. De lo contrario, podrías otorgarle beneficios a alguien que no los merece y quitárselos a quien sí.

Libra

En una guerra siempre perderás varias batallas, pero eso no es algo que deba preocuparte, ya que lo que más importa es el resultado final. No te desesperes ni te rindas ante el primer obstáculo. Las altas y bajas son naturales.

Escorpio

Es momento de que reveles ese secreto por el que no puedes dormir en las noches. Ya no necesitas cargar con ese peso, si sigues ocultándolo solo se te hará más difícil. Libérate sin importar las consecuencias.

Sagitario

La recomendación para este día, en materia del amor, es que no utilices el sarcasmo o palabras hirientes a la hora de pelear con tu pareja. En una relación no deben existir este tipo de actitudes, de parte de ninguno de los dos.

Capricornio

Es un buen día para que te reconcilies con tu pareja en caso de que hayan estado distanciados. Exprésale tus sentimientos y verás como las cosas cambian. Respecto a los negocios, aléjate de los socios que solo están ahí en los éxitos, pero no en las derrotas.

Acuario

Sueles sentir que la rutina te consume y que no hay nada bueno para ti en el futuro. Tú tienes el poder de cambiar esos pensamientos, no hay nadie más que pueda decidir sobre tu destino. Haz cosas nuevas y diviértete para que no te alcance la monotonía.

Piscis

Es necesario que intervenga un tercero en las discusiones que tienen tú y tu pareja porque, si no, se elevarán a tal grado que terminarán por no tener solución. No permitas que te traten mal, pero tampoco tú lo hagas.

