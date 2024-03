Escuchar

Con una carrera extensa en el ámbito de la astrología, Mhoni Vidente se ha ganado el respeto de sus seguidores gracias a su dedicación para desentrañar los misterios ocultos de los astros para cada signo del zodíaco. Hoy, a través de su columna en El Heraldo de México, la vidente compartió las predicciones para el amor, el dinero y las finanzas en este viernes 8 de marzo.

ARIES

Disfrutas compartir momentos inolvidables con tus seres queridos, y hoy promete ser un día repleto de alegría en su compañía. No obstante, un conflicto laboral podría emerger debido a un choque de ideas con un colega. Controla tu temperamento y muestra tolerancia hacia las opiniones ajenas.

TAURO

Te enfrentas a decisiones críticas en el ámbito laboral o académico. No dejes que la indecisión te sobrepase y te desvíe de tus objetivos. En el amor, requieres demostrar más compromiso, tu pareja necesita tu apoyo, especialmente ahora que el estrés te aleja del rol de soporte que solías desempeñar.

GÉMINIS

Hoy, tu relación de pareja puede enfrentar retos, sin embargo, es vital no dejar que estos obstáculos minen su vínculo. Si logras hacer una pausa en el trabajo, aprovecha para fortalecer tu relación. Un amigo cercano busca tu consejo en asuntos del corazón.

CÁNCER

Iniciar una relación ahora puede no ser lo más aconsejable. Podrías conocer a alguien interesante que, con el tiempo, muestre facetas inesperadas.

LEO

Este día te reta con posibles malas noticias en tu ambiente laboral, lo que te hará reconsiderar tu posición, especialmente ante rumores de recortes. Si participas en negocios, pospone decisiones importantes, sobre todo con nuevos contactos. Evalúa las situaciones con detenimiento antes de comprometerte.

VIRGO

Podrías experimentar tensiones en tu relación, posiblemente por desacuerdos sobre temas significativos. Es crucial abordar estos conflictos y buscar soluciones juntos. Si alguien intenta acercarse a ti y no te interesa, rechaza sus avances de manera cortés, sin herir sus sentimientos.

LIBRA

Es el momento ideal para tomar esa decisión crucial en tu carrera. No dejes que el temor te inmovilice, actúa de acuerdo a tus convicciones. Los desafíos con superiores o colegas influyentes no deben intimidarte. Si el ambiente laboral no te satisface, considera otras oportunidades que se presentan.

ESCORPIO

Inicias el día con optimismo, aunque puede disminuir conforme avanza. Hoy reflexionarás sobre decisiones pasadas. Mantén tu enfoque en el presente, especialmente si acabas de terminar una relación. Si estás en una relación estable, comunica tus sentimientos y enfrenta juntos los desafíos.

SAGITARIO

Aprovecha hoy para resolver conflictos pasados, especialmente en el trabajo. Podrías recibir elogios por tu desempeño, lo que es una excelente oportunidad para mejorar relaciones laborales. Cuida tu salud para evitar enfermedades.

CAPRICORNIO

Te espera un día lleno de responsabilidades. Mantén tu concentración en las tareas y en tus metas a largo plazo. Asegúrate de comprometerte plenamente en lo que verdaderamente importa.

ACUARIO

Puede que sientas un desbalance en tu vida, pero está en tus manos restaurar el equilibrio. Si has descuidado tu salud, es crucial actuar para mejorarla. Introduce ejercicio regular y asegura un descanso adecuado para revitalizar tu estado físico y mental.

PISCIS

El temor a salir de tu zona de confort limita tu crecimiento. La exploración y la experimentación son claves para enriquecer tu vida. No dejes para después lo que debes hacer hoy.