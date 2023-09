escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 22 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Recibirás varias pruebas por parte de la vida, te enfrentarás a desafíos que nunca pensaste. En un principio serán complicados e intensos, por lo que deberás demostrar tu valentía y determinación. Al final lo lograrás.

TAURO

La recomendación de los planetas es que te mentalices para vivir un período de cambios y transformación. Solo es para que los atravieses con mayor certidumbre, porque en realidad no serán malos, sino todo lo contrario.

GÉMINIS

Todo lo relacionado con la comunicación está bien proyectado para ti. Estás en el instante ideal para expresar tus necesidades, dado que todo lo que pidas se te dará. Ten cuidado con los chismes y los malos entendidos.

El horóscopo de Nana Calistar de este viernes INSTAGRAM / nanacalistartv

CÁNCER

Reflexionarás sobre tu pasado y tus relaciones más cercanas. Será todo un viaje emocional para ti, dado que te liberarás de toda carga negativa. Es momento de que perdones a quien te lastimó y que concentres en quien te demuestra su amor.

LEO

Te sentirás más inspirado que nunca y motivado para seguir tus pasiones y metas más grandes. Confía en tu intuición para trazar el camino a seguir. Deja que tu interior tenga el control de lo que sucederá con tu vida.

VIRGO

Este será una etapa de autoexploración y autoconocimiento. Reflexionarás acerca de tu propósito en la vida y de qué tanto les aportas a los demás. Aprovecha esa introspección para pulir tus habilidades, que tus destrezas sean mayores que tus defectos.

LIBRA

Afortunadamente, las malas rachas terminaron y empezarás a vivir en un equilibrio constante. Todo estará en armonía y encontrarás situaciones en las que podrás influir de forma positiva. Por otro lado, tendrás que tomar decisiones importantes.

ESCORPIO

No tengas miedo de enfrentar tus temores porque, en cuanto tú lo decidas, puedes transformarlos en fortalezas. Recuerda que cualquier trauma habita solo en ti, eres tu propio enemigo o aliado, según lo decidas.

SAGITARIO

Este fin de semana estarás en busca de nuevas experiencias y aventuras, tendrás una gran necesidad de expandir tus horizontes. Utiliza ese ímpetu para aprender, crecer en tu carrera profesional y hacer amigos.

CAPRICORNIO

A partir de ahora no habrá nada que te detenga, lucharás arduamente para cumplir con tus objetivos y metas. No te desanimes si las cosas no han salido como quisieras, tienes todo en tus manos para remediarlo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Eres diferente al resto y eso ya quedó demostrado con las ideas innovadoras que presentas a cada momento. Ahora solo aprende a abrazar esa habilidad tuya, en lugar de sentirte mal por no ser igual a los demás.

PISCIS

Los astros te dicen que este viernes encontrarás una gran sintonía entre tus emociones y tus pensamientos. Estarás sumamente conectado tanto contigo mismo como con los demás. Tu alma se sentirá nutrida.