Muchos latinos que viven en Estados Unidos saben hablar español, incluso si llegaron desde muy chicos al país o nacieron en ese territorio. Sin embargo, hay otra porción de la comunidad hispana que no domina su lengua de origen, motivo por el que recibe burlas y críticas de por sus propios connacionales, según un estudio reciente. Los especialistas de Pew Research Center, un centro de investigación en EE.UU. sobre problemáticas sociales, señalaron que esta tendencia es más común de lo que se piensa.

Para determinar los resultados de su informe, encuestaron a 3029 adultos latinos, en inglés y en español, del 1° al 14 de agosto de 2022. “Los hallazgos entre la muestra a menudo difieren según el origen, la generación de inmigrantes, la edad, el nivel educativo y el idioma... Les preguntamos sobre sus puntos de vista, actitudes y experiencias con el idioma español. Esto es lo que encontramos”, señala la investigación.

El 75% de los latino-estadounidenses puede mantener una conversación fluida en español. El otro 25% son los que no lo hablan para nada y el 54% de esa fracción ha sido avergonzado por no dominar el idioma hispano. Los encuestados aseguraron que otra persona de su mismo origen los ha hecho sentir mal por ello. “Entre los latinos de tercera o superior generación, una proporción mucho mayor no son hispanohablantes: cerca de dos tercios (65%) de los latinos de tercera o superior generación dicen que no pueden mantener bien una conversación en español”, según el estudio.

Los resultados del estudio en latinos www.pewresearch.org

En ese sentido, es muy común que escuchen comentarios negativos al respecto. En la investigación se detalló que cuatro de cada 10 latinos dicen que han escuchado a sus connacionales hacer bromas sobre otros hispanos que no se comunican en español o no lo hablan bien.

Como ejemplo en el análisis está el caso de un niño que se volvió viral por no saber responder las preguntas de un periodista. Todo sucedió después de la victoria de la Selección de México en la Copa Oro de la Concacaf, en julio de 2023, cuando un reportero de ESPN se acercó a él y le preguntó qué opinaba del triunfo. “¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué gana México? ¿Por el Chaquito Giménez? ¿Te gusta el técnico? ¿Cómo te sentiste?”, le interrogaron.

Así fue el día que un niño latino no supo hablar en español y recibió críticas

Así, por la rapidez con la que le hizo las preguntas, el menor no supo qué contestar. “¿Mi nombre? ¿Qué?”, dijo con una expresión de confusión. Ante eso, los presentadores del programa Fútbol Picante, para donde se emitía la señal, lo criticaron y eso ocasionó también una fuerte ola de burlas en redes sociales. “No entiende. Es una generación que ya no habla castellano”, señaló uno de los conductores.

¿Para ser latino hay que hablar español?

El 65% de los participantes del análisis aseguró que en algún momento ha utilizado términos del “spanglish”, término coloquial que se le acuñó al uso del español e inglés en la misma conversación. Por lo tanto, a pesar de que sí se burlan de otras personas que no lo hacen, creen que no es necesario dominar el español para considerarse latino: “El 78% dice que no es necesario, mientras que el 21% dice que sí lo es”. Lo que sí creyeron que es esencial es la educación que se les dan a las próximas generaciones acerca del idioma hispano: “La mayoría, el 65%, dice que es muy importante que las futuras generaciones de latinos en EE.UU. hablen español”.

