El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 24 al 28 de julio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 24 al 28 de julio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Experimentarás una semana plena y llena de posibilidades en todos los sentidos de tu vida. Por lo tanto, tendrás que estar atento para elegir la mejor alternativa para ti. Improvisa en caso de que sea necesario.

Tauro

Es preciso que les prestes más atención a tus familiares porque sueles dejarlos de lado. El día que alguno de ellos ya no esté querrás regresar el tiempo y ya no será posible. Sentirás deseos de ser más hogareño que antes.

Géminis

La clave para abatir los obstáculos que se aproximan es siempre hablar con franqueza. No te limites en decirles sus verdades a quienes se lo merezcan. No tienes ningún motivo para ocultar lo que piensas y sientes.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Por fin llegará esa etapa en la que recoges los frutos de lo que sembraste. Tus esfuerzos habrán valido la pena y te darás cuenta de ello. Sentirás que todo lo que hiciste fue bien valorado, ahora solo tendrás que cuidarlo.

Leo

La alineación actual de los astros te favorecerá. Tomarás la iniciativa en cosas que antes no te atrevías y con ello asegurarás un buen futuro. Solo no te fuerces a hacer algo que no quieres, mide tus posibilidades antes de actuar.

Virgo

Gozarás de mucha tranquilidad, algo que te ayudará a conectarte con tu interior y reflexionar sobre lo que quieres para el futuro. También aprovecha esa calma para reunir fuerzas para lo que se aproxima, visualízate.

Libra

Se te avecinan días de buenas ofertas de trabajo y de altos niveles de creatividad. Utiliza todo eso a tu favor, no pierdas ninguna oportunidad de demostrar tus talentos. Únete a personas talentosas para que la fuerza sea mayor.

Escorpio

Vivirás la plenitud y la realización personal en su máximo esplendor. No habrá nada que pueda detenerte en tu camino al éxito. Las personas reconocerán tus virtudes y te harán saber lo mucho que te admiran.

Sagitario

A pesar de que antes te quejabas de lo negativo que habías vivido, esta semana comprenderás por qué fue así. Le encontrarás sentido a todo y esa claridad te permitirá ser más consciente de lo que quieres más adelante.

Capricornio

Se te presentarán pruebas y desafíos muy importantes, pero no serán nada sencillos. Por eso, es preciso que seas disciplinado y apliques todo lo que sabes. Haz una estrategia con la que no haya duda de que saldrás victorioso.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Lo que más predominará a tu alrededor en esta jornada es la paz. Te alejarás de cualquier ambiente de caos con tal de estar tranquilo. Eso sí, también querrás conocer a nuevas personas y, con ello, crear lazos más estrechos.

Piscis

Tendrás mucha más energía de la que normalmente acostumbras, según los astros. Gracias a eso te esforzarás más y, por lo tanto, recibirás recompensas mayores. No obstante, no le cuentes tus éxitos a cualquiera.

LA NACION