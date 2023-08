El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 1 de agosto

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 1 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Habrá algunos cambios en todo lo que tiene que ver con tu trabajo, por lo que es importante que estés bien organizado y con tus prioridades en orden. Por otro lado, se exaltarán tus dotes de conquista y enamorarás a varias personas.

Números de suerte: 7, 33, 26.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación de los planetas para el día de hoy es que seas más paciente porque se te presentarán situaciones que podrían sacarte de órbita. Se complicará el ambiente en tu centro de empleo, trata de mantenerte al margen.

Números de suerte: 34, 2, 19.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Estás en la etapa perfecta para continuar con tus estudios, ya sea empezar un curso nuevo o terminar el que ya habías empezado. Si te dedicas a aprender algo sobre tu profesión cada vez que tengas tiempo, serás uno de los mejores.

Números de suerte: 49, 15, 26.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Siempre debe haber un balance en tus finanzas, así que si no lo tienes es mejor que comiences a fomentarlo. No gastes en cosas que no necesitas, tampoco utilices el dinero que ya tenías destinado para otras cosas.

Números de suerte: 18, 15, 50.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Se activará tu vida social, conocerás personas con las que conectarás muy rápido. Llegarán para darle más color a tu vida. Mantente abierto y flexible a escuchar las opiniones de los demás, así como sus consejos.

Números de suerte: 30, 12, 27.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que tu palabra cobrará fuerza este martes, serás capaz de convencer hasta al más incrédulo porque emanarás mucha energía y encanto. Te sentirás muy optimista en cualquier cosa que hagas.

Números de suerte: 50, 14, 36.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Estás en un excelente período para compartir tiempo con tus amistades y hacer reuniones en las que demuestres el buen anfitrión que eres. Contagiarás con tu alegría a todo aquel que decida estar al lado tuyo.

Números de suerte: 47, 4, 27.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Buscarás nuevas formas de crecer en el ámbito profesional, así como en el personal. Ya te cansaste de estar estancado y no habrá nada que te haga cambiar de idea. Respecto al amor, cuídate de hacerle a tu pareja lo que no debes porque podrías perderlo todo.

Números de suerte: 5, 10, 33.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se te aconseja ser más consciente de lo que dices al expresarte, dado que podrías lastimar a alguien con tu sinceridad. Antes de hablar, piensa dos veces en tus palabras. Por otro lado, si harás cambios en tu hogar, consúltalos con todos los que viven allí.

Números de suerte: 11, 32, 19.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los obstáculos económicos que había en tu entorno se esfumarán y a partir de hoy podrás disfrutar de mucha abundancia. El proyecto que emprendas en esta jornada promete ser muy lucrativo, no desaproveches.

Números de suerte: 22, 8, 45.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se impone que no te dejes llevar al 100% si acabas de conocer a alguien en un sentido romántico. Ir a ciegas con alguien que no es de tu total confianza podría ser un riesgo. Está bien experimentar, pero con cuidado.

Números de suerte: 18, 9, 13.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La energía de la Luna está sobre tu signo, lo que significa que tendrás la inquietud de envolverte amorosamente con alguien que ya tiene pareja. No formes un triángulo amoroso, no es bueno para nadie.

Números de suerte: 30, 4, 25.

