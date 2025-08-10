El Taróscopo de Alexa para el 10 de agosto de 2025: qué dicen los astros para cada signo

Leo

El Carro

El Carro te invita a vivir al máximo, aprovechando todas las oportunidades que la vida te trae esta semana y abriéndote al éxito. Si sueltas cualquier ansiedad por el resultado y el miedo al futuro, podrás disfrutar de esta energía y ponerte en acción desde la confianza y la alegría. Es hora de decidir qué quieres hacer y a dónde quieres dirigirte los próximos meses. Permítete recibir las señales y confía en el proceso. Es clave que trabajes en tu comunicación y liderazgo.

Virgo

La Rueda de la Fortuna

La energía de esta semana puede traer cambios, cierre de ciclos y la apertura de algo completamente nuevo. Si no te resistes apegándote al pasado, podrás disfrutar de este momento. Recuerda que la vida siempre se mueve y que, lo que en apariencia parece una pérdida, en realidad es una liberación. Son días ideales para trabajar situaciones que se vienen repitiendo en tu familia y para cortar bloqueos en relaciones. Intenta permanecer en el camino del medio, sin identificarte con tu historia.

Libra

El Juicio

El Juicio te pide escuchar un llamado que tu alma te está haciendo hace mucho tiempo. Aunque el miedo te esté impidiendo moverte, solo tú tienes el poder de elegir algo distinto. O sigues alimentando tus resistencias o confías y te lanzas. ¿Cuánto tiempo más vas a atrasar la dicha? ¿Cuánta energía te está costando mantenerte en la misma zona de confort? Ha llegado el momento de decidir. No pidas opiniones, solo escucha tu corazón. La terapia con cuencos puede ayudarte mucho.

Escorpio

El Papa

La energía de esta semana te pide ser coherente con el pedido de tu corazón. Es momento de ser honesto y contestarte qué tan fiel eres a ti mismo y qué tan capaz eres de expresar tus necesidades. ¿En tus relaciones te quedas callado para evitar un conflicto o dices lo que sientes? ¿Pones limites amorosos o cedes de inmediato? El Papa te invita a cultivar el amor propio y a darte tu lugar. Confía en que estás listo para hacerlo diferente y que tus emociones también son válidas.

Sagitario

Tres de Bastos

El Tres de Bastos te invita a mirar con claridad lo que ya has sembrado y a reconocer que, poco a poco, tus deseos comienzan a tomar una forma más concreta. Puede que aún no veas resultados visibles, pero energéticamente algo se está alineando. Esta semana mantén tu visión con fe anclando tu fuego creativo y la pasión que sientes por lo que haces. Aprovecha tu magnetismo y conoce a personas nuevas que nutran tu corazón y expandan tu mente. Buen momento para realizar viajes cortos.

Capricornio

Templanza

Templanza te recuerda que todo se dará en los tiempos que tu alma ha elegido. Si algo que deseas aún no se ha manifestado es porque aún hay situaciones que tienen que acomodarse o, tal vez, no percibes lo que más te conviene y no obtener lo que quieres es lo mejor que te puede pasar. Son días para cultivar la fe. Reconoce que no todo depende de ti y que no tienes todas las respuestas. Para fluir, sal de tu mente y permítete sentir. Pide ayuda si la necesitas. Los ángeles te acompañan.

Acuario

La Casa Dios

La Casa Dios te invita a salir de viejas estructuras mentales. Es momento de transformar tus creencias, de soltar tus corazas y de abrir tu corazón. Permítete ser vulnerable y reconoce que no tienes que defenderte de nada ni de nadie. Para vincularte con otros es clave que te animes a mostrarte tal como eres y que aprendas a ver a los demás más allá de las exigencias de tu ego. No te preocupes, estás listo para saltar porque la vida te sostiene. Buen momento para remodelaciones o mudanzas.

Piscis

Nueve de Copas

El Nueve de Copas te invita a conectar con esa plenitud emocional que no depende de circunstancias externas, sino que brota del reconocimiento de quien eres y del amor que te sostiene. Honra tu recorrido y disfruta de lo que ya está disponible sin necesidad de resolver algo del pasado o alcanzar algo más. ¿Puedes aceptar tus emociones y sentirte en paz con tu camino? Toma los regalos que te ofrece el presente y agradece por todo lo que te rodea. Esta energía abre las puertas de la abundancia.

Aries

As de Bastos

Comienza una semana muy movida en temas de trabajo y proyectos creativos. El As de Bastos te invita a ponerte en acción y hacer tu parte para que eso que sueñas comience a manifestarse. Deja las dudas, suelta el control y reconoce que estás listo para sacarle el máximo provecho a este momento. Permite que nuevas oportunidades aparezcan y que tu magnetismo contagie con entusiasmo a otras personas. Buen momento para conectar con tu sexualidad desde una perspectiva más expansiva.

Tauro

El Loco

El Loco te invita a salir del aburrimiento rompiendo la rutina y animándote a hacer cosas diferentes. Date el permiso de explorar tus pasiones, de transformar tus hábitos y de cambiar sistemas de creencias que te limitan y te conectan con un estado interno de escasez. Suelta todo lo que te pesa y haz una limpieza profunda en tu casa: regala ropa que ya no utilices y objetos que no te representen. Anímate a vivir más ligero y con el corazón abierto. Los viajes están muy bien aspectados.

Géminis

El Colgado

El Colgado te recuerda que, muchas veces, no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. Comienza una semana que te pide parar, hacer silencio y volver a ti. Desconéctate de redes, prioriza tus tareas, suelta el control y observa qué pensamientos te atormentan cuando estás contigo mismo, qué es eso que no logras ver de otra manera y en qué aspectos de tu vida estás repitiendo historias familiares. Llegó la hora de liberarte de todo lo que te ata, pero para lograrlo es clave bajar el ritmo.

Cáncer

Dos de Espadas

Puede haber mucho ruido y ansiedad mental durante esta semana. No son días para tomar decisiones radicales, sino para observarte y entrar en ti. ¿Qué es eso que te da dando miedo? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si te equivocas? ¿Qué pensamientos te están quitando la paz? Escribe con rapidez todo lo que estas preguntas generen en ti. No se trata de juzgarte sino de descubrir qué está en tu interior. La meditación y la respiración pueden ser grandes aliadas en este momento.

El Tiempo (Colombia)