Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 23 de mayo de 2026

Este muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 23 de mayo

Amor: Durante este día procure controlar los cambios repentinos de ánimo que esta teniendo últimamente, ya que le afectará negativamente en las relaciones.

Riqueza: Modifique las estructuras laborales y pronto verá un crecimiento notable en sus finanzas. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |