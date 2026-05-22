Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 22 de mayo de 2026

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 22 de mayo

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Probablemente tendrá deseos de huir de las responsabilidades a causa de su stress. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz y tranquilidad.

Amor: Siempre que exista algún problema o inconveniente con su enamorado, deje de vivir a la defensiva. Debería manifestarle la sensibilidad a su pareja.

Riqueza: Haga lo posible para buscar nuevas formas de trabajo en su ambiente laboral. De esta forma, la rutina quedará atrás y se dinamizará las tareas.

Bienestar: En estos momentos, centre toda su atención en actividades que le gratifiquen el alma. Por mas que este limitado monetariamente, realice ese viaje que anhela.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |