Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 10 al 16 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta etapa traerá una energía de abundancia que cada Rata deberá saber canalizar positivamente en el trabajo para hacerse cargo de los cambios y desafíos que se presenten. Un nuevo ciclo se está iniciando y para crecer tendrás que aprender a improvisar y recurrir a la experiencia en la toma de decisiones. La simpatía y la seducción son armas potentes que la Rata sabe manejar muy bien; en esta etapa, podrá sentir que nada está lejos de alcanzar. Bajo la energía disponible podrá administrar su hiperactividad con más eficiencia. Prodigarás luz y afecto a tu alrededor, despertando una gran admiración.

Tendencia : Lidiar con los imprevistos te fortalecerá.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana es posible que surjan circunstancias que obliguen al Búfalo a moverse más de lo habitual. La flexibilidad será esencial a la hora de afrontar los cambios que pueden presentarse inestables a la vista del sólido Búfalo. Las finanzas irán bien y el trabajo estará estable, pero el hogar requerirá orden y atención. Es una buena ocasión para limpiar profundamente la casa, poner orden y belleza en ella. También habrá novedades en cuanto a las relaciones familiares: acercamiento, celebraciones y buenos momentos en torno a la familia. Es hora de manifestar empatía y tener en cuenta las necesidades de los demás.

Tendencia : Aceptar buenos consejos y nuevas visiones.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

De acuerdo al Horóscopo Chino de esta semana, el Tigre vivirá un buen momento para las relaciones

Esta semana, el Tigre dispondrá de claridad de ideas para conseguir sus objetivos. En función del aprendizaje adquirido hasta ahora, se imponen ciertos cambios necesarios para alcanzar el éxito. Sabrás replantear tus inversiones y el modo de manejar el dinero. En torno a la familia surgen proyectos que estimularán y darán un gran empuje para seguir adelante. También es un buen momento para las relaciones: se descomprimen tensiones para dar lugar a un período más estable en cuanto a los afectos. Si estás conociendo a alguien, será conveniente no sacar conclusiones apresuradas. Disfrutarás más si dejás que todo fluya.

Tendencia : No apresurar los tiempos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Estos días, el Gato podría sentirse agobiado por las responsabilidades. Sin embargo, contarás con el apoyo de personas que estarán dispuestos a colaborar. Mejorará la comunicación en el entorno si aprendés a decir lo que sentís, sin culpas ni condicionamiento. Superarás debilidades y te sentirás fortalecido. Es momento de efectuar cambios que quedarán para siempre, como tomar decisiones sanas que mejoren tu bienestar en todo sentido. Tendrá relevancia conectar con el deseo, aquello que te mueve y estimula, por lo que podrás pensar en darle un giro a tus actividades, relaciones o formas de pensar.

Tendencia : Las conductas posesivas pueden arruinar hermosos momentos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Si naciste un año del Dragón, la suerte está de tu lado. Se agiliza el área laboral y la economía: habrá mejoras en tus finanzas, aunque deberás cuidarte de las malas inversiones o de aquellas que no te inspiren confianza. El Dragón se caracteriza por tener buena fortuna y mucha protección, y en estos días la intuición estará acentuada, así que actuará como una brújula y será preciso confiar en ella. El panorama afectivo promete excepcionales momentos con nuevos amores y una guía interior infalible. El momento favorece la comunicación y crea oportunidades para proyectarte con credibilidad en cada escenario.

Tendencia : Vitalidad, convicción y fuerte determinación.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente deberá hacer una revisión sobre su economía esta semana

La Serpiente estará más en eje, ya que reconocerá e integrará aspectos de su naturaleza que hasta ahora no fueron desarrollados. Las energías que recibirás te permitirán reconocerte sin temores y manifestar tu natural sensibilidad y cualidades innatas. Cuanto más confiado y permeable te vuelvas, tu vida transcurrirá más fluida. El trabajo y las cuestiones económicas necesitarán de cierta revisión, pero si dejas de lado ciertas posturas rígidas, puede ser un período de reafirmación y encuentro de nuevos caminos. En el amor, podrás hacer planes a largo plazo y encontrar soluciones que desbloqueen temas que estaban estancados.

Tendencia : Cálidos encuentros en familia.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tiempo de cambio y renovación para el Caballo. Abocado a nuevas experiencias, sensaciones y retos, es hora de vivir de manera diferente, ya que se trata de un período para romper etiquetas, reinventarse y disfrutar. Es un momento propicio para recuperar tiempo perdido y poner tus propósitos en marcha dentro de un marco real y objetivo. Llegarán nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo sin importar los riesgos que debas tomar. Ideal para nuevos proyectos, actualizar deseos, establecer prioridades y animarte a salir de situaciones o vínculos negativos. Puede que tengas la necesidad de pasar tiempo a solas y en calma.

Tendencia : Evitar el exceso de pensamiento.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana habrá progresos económicos y laborales. La Cabra contará con una energía creativa y vital que podrá aplicar a cada área de vida. Estarás resguardado y favorecido por la energía del momento que brindará confianza, buen humor y bienestar general. Más activo y comunicativo, notarás cambios en cuanto a la forma de relacionarte y la imagen que proyectás. Es una etapa de renovación general: te sentirás vital, estarás inquieto y no será demasiado complicado enfrentar las obligaciones diarias. Comenzarás a vislumbrar el sentido de los esfuerzos realizados hasta ahora al reencontrarte.

Tendencia : Tomar la iniciativa en el amor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Convendrá pensar en qué ámbito el Mono debe hacer un balance e ir pasando de página. Necesitarás rodearte de gente afín, incluso armoniosa, artística y espiritual, y evitar influencias negativas. Es tiempo de buscar la propia verdad interior antes de tomar la palabra o emprender la acción, así evitarás cometer errores. No distraigas tu capacidad creativa, ya que podrás alcanzar grandes objetivos si te lo proponés. Graciosos, inteligentes y muy seductores, en esta etapa las personas que se rigen por el Mono tendrán ofertas de todo tipo, pero estarán interesados en encontrar el amor y una pareja estable en vez de ir de rama en rama.

Tendencia : La fuerza radicará en la innovación y concentración.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo es muy observador y, cuando se propone avanzar, lo hace de manera estratégica. En lo laboral, deberás apurar el paso y cambiar de dirección con agilidad para no perder terreno. La capacidad oratoria propia del signo dará beneficios económicos en ámbitos inesperados. El perfeccionismo del Gallo muchas veces le hace perder la visión general de las cosas, por lo que no es aconsejable tomar decisiones en ese estado; su mente ágil y laboriosa le impide relajarse. Para el amor, será un período de pruebas y revisión. Tal vez te sientas irritado o molesto, así que deberás evitar los enfrentamientos al apostar al diálogo y no a la riña.

Tendencia : Conectar con el placer.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, el Perro se encontrará con varias presiones, pero eso lo ayudará a crecer

Será una semana con matices para el Perro: habrá mucho crecimiento, pero también podrá verse sometido a ciertas presiones. El mundo emocional se verá movilizado y te puede hacer sentir vulnerable. Mantener una actitud concentrada y dedicada te permitirá sortear obstáculos y sacar provecho de las experiencias. Crecerá el interés por actividades en donde puedas desarrollar tus inclinaciones creativas y artísticas, propias de este signo. Ciertos eventos laborales te servirán para establecer contactos que podrán favorecerte en un futuro. En el amor, es posible que recibas el llamado o la respuesta que estás esperando.

Tendencia : Ser paciente con los propios procesos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Etapa positiva para aumentar la confianza y autoestima del Chancho. Lograrás vencer ciertos miedos y limitaciones, lo que te ayudará a lograr mayor bienestar interior e impulsarte a realizar novedosas actividades o embarcarte en nuevos proyectos. Te renovarás por dentro y por fuera, con una mejora en tu aspecto físico y en la imagen que proyectás a los demás. Es posible que tomes decisiones atinadas con respecto al trabajo, por lo que surgirán mejoras o bien algún cambio positivo que beneficie tu economía. A su vez, buscarás protección en la pareja y exigirás mayor atención. Con actitud positiva, lograrás vivir momentos excitantes en el amor.