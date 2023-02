Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 20 al 26 de febrero

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La feliz resolución de un asunto familiar permitirá a quien haya nacido un año Rata proyectarse con fuerza hacia el futuro. El éxito profesional dependerá de tu capacidad de liderar y de rodearte de personas competentes. Evitar la excesiva crítica y desarrollar la tolerancia serán las claves para una buena convivencia tanto en el plano laboral como en el afectivo. La vida sedentaria podría afectar tu ánimo. Inscribirte en un gimnasio o realizar caminatas te hará sentir pleno y vital. Se abren nuevos caminos en el amor, posibilidad de recibir una propuesta inesperada.

Tendencia : Lo que inicies en esta etapa será estable y duradero.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Oportuno cambio de rumbo en las actividades y es posible que quienes estén buscando empleo, consigan algo provechoso en estos días. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud en la resolución no vinculada a la propia responsabilidad. La perseverancia y determinación, propias del Buey, se pondrán a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando, de esta firme postura dependerán los resultados. Obtendrás el reconocimiento que mereces siempre y cuando seas capaz de hacerte valer. La imagen que proyectes atraerá circunstancias que te abrirán nuevas puertas.

Tendencia : Posible romance con alguien relacionado a tus actividades.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Notable repunte en la profesión y los negocios que dará un formidable empuje a tus intereses. Si la situación laboral te supera, podrás establecer tus propias reglas de juego y lograr dar un giro positivo que te colocará a la delantera. Las circunstancias invitan al Tigre a indagar en su interior, conectar con lo que verdaderamente anhelás concretar, y darte un respiro antes de decidir y actuar. Contarás con influencias positivas que te permitirán terminar aquello que esté pendiente y organizarte de manera efectiva ante las circunstancias cambiantes. Deberás evitar dejar de lado tu faceta afectiva por estar tan ocupado en el trabajo.

Tendencia : Repartir sabiamente tiempo y energía.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Sensible y solidario, el Gato sentirá una gran necesidad de ayudar a los demás. Sólo deberás permanecer atento para no lastimarte ni desilusionarte fácilmente. En el trabajo podrás destacarte por tu capacidad de concentración y dedicación incondicional. El ámbito financiero se beneficia con tu intuición que te guiará a la hora de tomar decisiones importantes. Las asociaciones comerciales crecerán y traerán grandes satisfacciones. Todo tipo de unión afectiva estará favorecida en este tiempo y podrás vivir momentos de mucha alegría. Procurá moderar los celos y el afán de controlar todo.

Tendencia : No tomar decisiones definitivas en momentos de desánimo e incertidumbre.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Este período será ideal para asumir el puesto de líder que tu naturaleza posee. La suerte llegará a la vida del Dragón sin falta. Experimentarás grandes transformaciones, inclusive en cuanto a las finanzas. El dinero será la recompensa por el trabajo bien hecho y cerrarás un ciclo en el desarrollo de tu carrera o profesión. Momento ideal para realizar actividades que te permitan canalizar positivamente el excedente de energía. Posibilidad de realizar un viaje que surgirá de manera inesperada. Pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu pareja tenga futuro.

Tendencia : Buenas vibraciones en el amor y los viajes.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Lograrás armonía entre lo que piensas y haces, tus acciones serán rápidas y podrás poner al día todos aquellos asuntos que tengas pendientes. Se destraban algunos temas y habrá muchas posibilidades de renovarte, comenzar un nuevo trabajo o poner en marcha tu propio emprendimiento. Destacará el natural sentido práctico y oportuno, propios de la Serpiente, para organizarte y avanzar. Aumentarán tus ingresos al utilizar tus habilidades y estando atento a las novedades y actualizaciones en tus actividades. En el amor iniciarás una etapa de replanteos que te llevarán a percibir tu situación y tus necesidades de manera más real.

Tendencia : Jugarte por tus sueños.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Buena semana para el debate de ideas o de opiniones en el que la flexibilidad y agilidad mental propias del Caballo, serán la clave para abrirte al intercambio y la renovación. Tendrás la oportunidad de superarte y de ir más allá de los conocimientos adquiridos. Es posible que tus intereses artísticos o sociales puedan estar conectados con diferentes actividades, trabajo o comercio. Se trata de un tiempo de logros y gratificaciones, pero será necesario equilibrar los ingresos y los gastos de manera de no complicar tu economía. La prosperidad te sonreirá en la medida que te fijes objetivos claros y bien definidos.

Tendencia : Los intereses en el amor estarán expuestos a una serie de oscilaciones.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Enfocarás tus esfuerzos hacia los asuntos económicos y profesionales. La influencia del momento continúa acomodando tu vida y acercándote a lo que verdaderamente necesitas y más te conviene. Se trata de una etapa en la que la Cabra recibirá un nuevo impulso y mucha vitalidad. Si utilizas positivamente esta poderosa energía, lograrás superar obstáculos y mantenerte activo. Será especial para resolver temas y limar asperezas para quienes la comunicación no ha sido satisfactoria últimamente. Tus sentimientos te motivarán a lograr importantes cambios en la forma de relacionarte y abrirte al amor.

Tendencia : Cuidado con los espejismos y las idealizaciones.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Obtendrás el progreso que deseas si actúas con disciplina y organización. Deberás enfrentar algunas demoras en asuntos familiares o relacionados a la vivienda. La armonía interior se reflejará en todo lo que hagas y te permitirá lograr estabilidad y seguridad. Si aprendes a ser paciente todas las cosas que creías imposibles se harán realidad en poco tiempo. Harás buenos y fructíferos negocios aunque deberás estar atento en el manejo del presupuesto ya que podrían surgir gastos inesperados. Para los Mono que están en pareja será un tiempo de consolidación. Si estás solo o sola se abrirá el camino hacia el amor.

Tendencia : Un encuentro casual puede desembocar en algo apasionante.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La semana comenzará más bien lenta y con algunos cambios para el Gallo. No será momento para forzar situaciones ni tampoco para arriesgar. Mantenerte con la mente fría y controlar los impulsos te evitará problemas y desilusiones. Es tiempo de hacer limpieza, soltar aquello que ya no va y reflexionar sobre lo que debas modificar para alcanzar tus sueños. La influencia de esta etapa constituye una gran oportunidad para transformar actitudes que pueden resultar negativas, a la vez que otorga un gran poder de atracción y seducción. Hacia el fin de semana se atenúan ciertas tensiones y podrá renacer la pasión.

Tendencia : No recargarte de compromisos que luego no puedas cumplir.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Momento para reflexionar y retomar algunos proyectos que han quedado pendientes. Es posible que se presente una oportunidad inesperada y muy positiva que no deberás dejar pasar. Algunas cuestiones de papeles, negocios, comunicación o viajes, pueden generar inconvenientes o demoras. Cada Perro deberá estar atento ya que se pone de manifiesto algo que se encontraba oculto, cuidado con aquello que no se ha dicho a tiempo. Si en el plano amoroso te encontrás aburrido de la rutina, deberás proponer nuevas alternativas para renovar la relación y no caer en la desidia.

Tendencia : Evitar los caprichos y las contradicciones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La fuerza de voluntad y la seguridad en las decisiones, propias del Chancho, se harán notar en el sector laboral. Tu determinación propiciará las condiciones ideales para alcanzar metas elevadas y es posible que en estos días recibas una buena noticia respecto a tu situación en el trabajo. Habrá exigencias y es posible que realizar demasiadas actividades produzca malestares en el sistema digestivo y nervioso. Encontrarás la forma de repartir tiempo y energía a fin de no descuidar nada importante. Respetar los tiempos del otro te permitirá revertir situaciones conflictivas en las relaciones de pareja.

Tendencia : Trazar estrategias para lograr tus objetivos en un mundo de contrastes.