Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 6 al 12 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La habilidad e ingenio, propios de la Rata, estarán particularmente desarrollados para conquistar tus objetivos materiales y personales. Los amigos y contactos serán de gran importancia, pero es importante cuidar el dinero, ya que no es momento de incorporar mayores gastos. Es una oportunidad de ver claramente aquellos aspectos propios que necesitan transformarse para lograr armonía y bienestar. En este período será preciso llevar un ritmo de vida ordenado y saludable para prevenir cualquier malestar y rendir en tus actividades. En el amor, se borrarán viejos resentimientos, por lo tanto podrás aclarar temas pendientes y cerrar heridas.

Tendencia : la queja empeora las cosas, el agradecimiento abre caminos.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Trabajador, protector y responsable, esta semana el Búfalo tomará decisiones importantes, que sin duda serán las acertadas, especialmente en el ámbito comercial. Podrás confiar en tu sensibilidad para conocer las tendencias del momento y seguir con éxito cualquier intuición que puedas tener. Aprovechar estas facultades te llevará a prosperar en el ámbito económico y personal. Los proyectos profesionales se concretan, pero deberás tener en cuenta que no todo será fácil, ya que se trata de un período de pruebas en muchos sentidos. En el amor, observarás tus relaciones bajo un nuevo enfoque.

Tendencia : planificar sí, dejarse sorprender, también.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Buen momento para poner al día con lo que tenga que ver con papeles, archivos y correspondencia. Para todo lo relacionado con comunicación, viajes, enseñanza o comercio, la etapa será estupenda para el poderoso Tigre. Algunos asuntos relacionados al hogar requerirán dedicación, así como ciertos cambios en el trabajo. Se trata de un período de grandes desafíos y cierto esfuerzo, pero tendrás la gran posibilidad de recuperar territorio en el área laboral y resolver temas pendientes en lo personal. Con una gran capacidad de sobreponerse a todo, de resistir tensiones, el Tigre vive alerta y listo para la acción; en esta etapa no deberás abusar de tus energías y dedicar más tiempo a la salud y el bienestar.

Tendencia : Sintonía en las relaciones, decisiones en común y proyectos a futuro.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Semana de altibajos en donde el Gato podrá estar sometido a ciertas presiones y deberá apelar a su inteligencia para no verse afectados por las tensiones. Será preciso mantener sus reflejos y la buena capacidad de reacción. De este modo, lograrás vencer los obstáculos y caerás, como siempre, parado. El buen descanso y una alimentación saludable serán indispensables, ya que es momento de ocuparse de la salud y el bienestar. En el amor, habrá incertidumbre. Puede que una relación atraviese por una etapa de rutina que afecte el estado de ánimo. Será necesario descomprimir las tensiones a través de actividades y dedicando más tiempo a las amistades.

Tendencia : no huir ante una situación amorosa que no lográs dominar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es el signo del zodíaco chino favorito. En la cultura oriental se dice que su poder es el más imponente de todos los demás animalitos. Líder, astuto y carismático, su capacidad de innovar se manifestará en todo su esplendor en este período. Pero deberás ir con cuidado, vencer el excesivo temperamento, ya que algo que va bien y te ha costado tanto esfuerzo, puede malograrse. Asumirás demasiadas responsabilidades al mismo tiempo y aunque deberás trabajar duro, el reconocimiento no tardará en llegar. Días de recuperación en todo sentido. Ideal para comenzar romances, afianzar relaciones y resolver asuntos pendientes.

Tendencia : actuar con criterio práctico facilitará la labor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las necesidades materiales de la Serpiente suelen ser importantes y los períodos de carencia la tornan irritable. Encontrarás buenos aliados y no deberás desesperarte si al comienzo todo parece oscuro. La energía de la Serpiente suele resentirse cuando las cosas no salen como esperaba. Sin embargo, como el ave fénix, sabrás renacer de las cenizas para volver a comenzar. Si algún proyecto o empresa falla, sabrás iniciar un nuevo camino y no cesarás hasta lograr el éxito. Aires de cambio en cuanto al amor y las relaciones. Descubrirás personas que quizás habían pasado inadvertidas hasta ahora.

Tendencia : claridad para resolver algo del pasado que quedó pendiente.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana, las energías que actúan sobre tu signo, avalan las decisiones y los cambios. Se inaugura una nueva etapa profesional con muchas posibilidades de expansión y progreso. Al mediar la semana sentirás un impulso interior que se reflejará en optimismo, acción y creatividad. Indómito, inteligente, fiel y testarudo, el Caballo logra siempre superar cualquier situación adversa que tenga que enfrentar. Las situaciones te pondrán a prueba y exigirán el desarrollo del entendimiento y la buena comunicación con el entorno. Excelente para la amistad, el sexo y el amor, disfrutarás y crecerá el entendimiento con los demás.

Tendencia : Ideal para aclarar malentendidos y resolver conflictos que pesan.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Estos días, quienes han nacido un año de la Cabra se sentirán estimulados al afrontar nuevos desafíos. Tus motivaciones tendrán un efecto sorprendente transformando cualquier situación negativa y poniendo todo a tu favor. Actuarás de manera decidida, logrando avanzar en forma lenta pero segura hacia el logro de tus objetivos más importantes. Buen momento para dar comienzo a todo aquello que deseas que crezca y prospere en el tiempo. En cuanto a la comunicación, deberás ser cauto: no digas todo lo que piensas ya que la tendencia a generar conflictos podría empeorar las cosas o provocar enfrentamientos.

Tendencia : necesidad de alejarse de personas frías y desatentas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Etapa de avance para el inquieto Mono. Muy buenas energías envolverán al más simpático y seductor animalito del Zodíaco chino. Pero no todo será color de rosas, el camino hacia la realización personal pasará por algunas pruebas. Enfrentarás situaciones que deberás sortear dejando de lado el ego y las posturas rígidas. Entrarás así en una etapa de mayor bienestar, con una marcada sensibilidad artística y gran predisposición creativa. El entorno cósmico ayudará al Mono a encontrar estabilidad entre los amigos y la pareja. Hacia el fin de semana, estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreto y receptivo.

Tendencia : aprovechar al máximo este período de bonanza.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los proyectos a largo plazo crecerán y serán provechosos. Con la habilidad que caracteriza al Gallo, saldrás airoso de cualquier situación difícil que se presente y podrás durante estos días organizar con mayor tranquilidad sus asuntos laborales y monetarios. Comenzarás un período de buenas novedades aunque para ello deberás confiar y tal vez hasta arriesgar algo que parece seguro, pero no te hace feliz. Renovarás la esperanza y lograrás el equilibrio y tranquilidad tanto material como espiritual. Tiempo significativo para el corazón. Sabrás organizarte en el ámbito laboral y podrás dedicar más tiempo a los afectos.

Tendencia : tiempo de planificación y reacomodamiento.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Etapa de cierre, contemplación y balance. Con Marte y el Sol a sus espaldas, se ilumina el lado más oculto e inconsciente, por lo que cada Perro tendrá ocasión de ver más claro el camino a seguir. Habrá progreso pero será preciso que abandones hábitos más conservadores y te aventures en nuevas jugadas aunque impliquen cierto riesgo. La búsqueda de la propia autonomía se hará notar en estos días y es momento de exponerte y vencer cualquier temor. Imprescindible necesidad de calma para profundizar acerca de los verdaderos sentimientos, los deseos y aquello que realmente te mueve. El buen descanso evitará el estrés.

Tendencia : Te sentirás determinado y en grado de defender tus ideas y convicciones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Una nueva forma de relacionarte y entender la amistad abrirá las puertas a otros mundos. Influenciable, hedonista y sensual, al Chancho le resultará más fácil conectar con el arte, la bohemia, la inspiración y espiritualidad. Las emociones y los sentimientos estarán exacerbados y por ello habrá más tendencia a enamoramientos y relaciones fuera de lo común. Mejora el rendimiento laborar y los asuntos intelectuales, pero se advierte la necesidad de manejar con cautela las finanzas. Si debés firmar documentos, no olvidar leer la letra chica.