Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata se verá beneficiada en este período. Se sentirá más respaldada, los negocios y el trabajo serán ventajosos y la vida familiar armoniosa. Se trata de una etapa de fertilidad ideal para comenzar nuevos proyectos o bien renovar la vida laboral. La Rata es rápida y con su inteligencia sabrá aprovechar las oportunidades que la vida le brinde. Pero deberás ser disciplinado y seguir las reglas. Sabrás manifestar tus cualidades resolutivas y enfrentar días intensos y ajetreados. Para el amor, será un período exquisito, dejarás de lado el pasado, cerrarán viejas heridas y estarás dispuesto a construir relaciones sanas y sinceras.

Tendencia : fuerte estímulo que resaltará tus aptitudes naturales.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo, pragmático y cauteloso, generalmente prefiere no tomar riesgos. Sin embargo, sentirá un llamado interno a dar un giro en sus actividades, jugarse por lo que desea o bien establecer nuevas metas. Como resultado de las decisiones que tomarás, podrás liberarte de viejas ataduras y emprender un camino de superación. Se trata de una etapa productiva, pero deberás ser flexible, de ese modo podrás abrirte a nuevos horizontes y explorar otros mundos. Las uniones estables y los romances que se inicien estarán favorecidos, pero será preciso evitar perder la paciencia o situarte en lugares rígidos de exigencia hacia el otro.

Tendencia : desarrollar tu lado más espiritual.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Excelente momento para manifestar el costado más artístico y creativo de tu signo Tigre. Dedicar tiempo a explorar nuevas alternativas de expresión será sanador y ayudará a compensar las extensas horas de trabajo que te esperan. La economía se mantendrá estable siempre que no te excedas en los gastos. Los amigos estarán muy presentes y serán esenciales a la hora de tomar decisiones, tanto laborales como personales. El Tigre, rey de la seducción, tendrá grandes posibilidades de conquistar, resolver viejos temas de pareja o iniciar un romance intenso con alguien en quien encuentre comprensión, tranquilidad y confianza.

Tendencia : dejar ciertas estructuras internas de lado.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La intuición que tiene el Gato para captar el fondo de las situaciones, le ayudará enormemente estos días; sabrá salir airoso de cualquier circunstancia y caer siempre parado. Aprenderás mucho a través de las asociaciones y alianzas que establezcas, reconocerás tus verdaderos propósitos y necesidades y sabrás poner límites cuando sea necesario. Se definen situaciones en la pareja que podrá afianzarse, transformarse o bien terminar para siempre. Pasarán momentos de soledad, lo cual no será para nada malo, ya que hay una gran oportunidad de encontrar el amor verdadero próximamente.

Tendencia : ampliarás la mirada y la vida te mostrará nuevas alternativas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana podrá ser clave para quien haya nacido bajo la influencia del Dragón. Contarás con una energía dinámica y revitalizadora que ayudará a vencer cualquier obstáculo. Encontrarás equilibrio y seguridad a tu paso y serán muchos los eventos benéficos que podrán vivir. Organizar la agenda, así como centrarte en lo que realmente te interesa será esencial: el entusiasmo y la motivación que coloques en esto, facilitará el camino hacia el éxito. En la pareja, deberás esforzarte por escuchar al otro, comprender sus necesidades y no querer imponer siempre tus puntos de vista. Excelentes novedades en torno al hogar y la familia.

Tendencia : ideal para iniciar actividades físicas y conectar con la naturaleza.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino para la Serpiente Shutterstock

Etapa de grandes logros para la Serpiente. Aparecerán oportunidades, estarás motivado y tendrás buen juicio para poner en marcha planes bien concretos. La Serpiente sabrá capitalizar su habilidad y percepción profunda en el manejo del dinero y relaciones públicas. Las artistas del signo obtendrán grandes logros y ganancias a través de sus obras. Un proceso evolutivo interior llevará a la Serpiente a vivir con mayor calma y serenidad, dejar de lado la inseguridad y superar ansiedades. Disfrutarás a pleno la sensualidad y el misterio que te caracteriza. En las parejas habrá buena convivencia si evitan los excesos y los celos.

Tendencia : se abren nuevas puertas en cuanto a tus actividades.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Buen tiempo para aprender, estudiar, publicitar o promocionarse. El Caballo estará muy activo y querrá hacer muchas cosas al mismo tiempo. Será importante focalizar los esfuerzos y no dudar a la hora de tomar decisiones. Habrá mucho movimiento y poco tiempo para disfrutar en casa, lo cual puede hacerles perder el humor. Será imprescindible disponer de una magnífica organización, planificar muy bien el tiempo y combinar trabajo con las necesidades personales; así como cultivar la paciencia y evitar cualquier situación conflictiva en las relaciones. Es momento de hacer una evaluación y decidir ir más despacio.

Tendencia : soltar el control. Relajarse y confiar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Excelente etapa para la Cabra. Te sentirás optimista y lograrás una posición estable y segura. Posibilidad de alcanzar grandes metas, ya que contarás con una importante claridad mental para actuar en el momento oportuno. Habrá novedades en asuntos inmobiliarios y todo lo relacionado con la vivienda. Reparaciones o renovaciones dentro del hogar que brinden mayor comodidad y confort. Un cambio importante en la forma de comunicarte permitirá establecer vínculos más profundos. Habrá mejoras económicas que permitirán planificar un viaje o una mudanza. Excelente para recibir la llegada de un gran amor.

Tendencia : interesantes y atractivas propuestas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Al comenzar la semana deberás ir sin apresuramiento. No será conveniente realizar cambios profundos ni definitivos, sino más bien esperar. La libertad de movimiento será el foco para el Mono en esta etapa, pero deberás tener especial cuidado con los conflictos a nivel laboral, con perder la paciencia. Trabajarás para labrarte un buen futuro profesional y será estimulante establecer objetivos ambiciosos, ya que con el tiempo obtendrás triunfos importantes. Buen momento para actuar con firmeza sin dejarte llevar por las opiniones ajenas. Aceptación y mayor independencia serán la clave para vivir en armonía el amor y la vida en pareja.

Tendencia : se avecina un tiempo mejor, la espiritualidad es la que abre el camino.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La energía disponible dará vida a una etapa intensa y favorable para el Gallo. Con actitud decidida, sentirás que nada está fuera de tu alcance. Sabrás administrar tiempo y energía con inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que beneficie tu trabajo. Crecerán las responsabilidades, pero hasta las cosas más complicadas serán fáciles de realizar para el práctico Gallo. El desafío estará en delegar cuando las situaciones te desborden. Brillarás con encanto despertando grandes pasiones. Las parejas se encenderán, pudiendo reavivar la relación o bien poniéndola en crisis, dependerá de cómo equilibres tus emociones.

Tendencia : saber poner límites sin tensiones o enojos.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Esta semana se presenta desafiante para el Perro que tendrá que detener su paso, poner orden y evitar la comodidad. No será del todo fácil y las contradicciones estarán a la orden del día. Pero tendrás la oportunidad de ser más conscientes de las propias debilidades y contar con las herramientas para transformarlas. Al lograrlo, alcanzarás gran prosperidad en cada ámbito de vida. Suavizar el carácter, enfocar y canalizar positivamente las energías será preciso para lograr bienestar y armonía en las relaciones. Las parejas enfrentarán un período de pruebas en donde el diálogo será la clave para encontrar el punto de equilibrio en la relación.

Tendencia : adaptabilidad, para evitar gruñir cuando las cosas no son como esperabas.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Buena semana para el Chancho. Las circunstancias y su poderosa guía interior lo sabrán llevar por buen camino. El momento lo invitará a tomar el control de su vida y a actuar con energía y decisión. El trabajo en equipo, la vida social y los amigos ocuparán un lugar preponderante. Estos días se movilizan viejos sueños, se aclaran las ideas y muchos serán los que encuentren el verdadero amor. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderte de todo aquello que ya no va. Más libre y consciente, tendrá la posibilidad de ver florecer su vida de relación y vivir el amor a pleno.