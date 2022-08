Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 14 de Agosto de 2022

No dude de las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 14 de Agosto

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.

Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que esa será la mejor manera para finalizar esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.

Riqueza: La Luna en oposición hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |