Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 1 de Septiembre de 2022

Verá que en poco tiempo alcanzará el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 1 de Septiembre

Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. En caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Seguramente no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio que lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedir ayuda a nadie.

Amor: Probablemente surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela. Procure mantener un diálogo activo.

Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No vacile en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.

Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.

