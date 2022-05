Horóscopo del eclipse lunar: ¿cómo afectará a todos los signos la luna de sangre?

Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación entre el Sol, la Luna y la Tierra en el calendario lunar. Cuando ocurren, hay un cambio de posiciones entre lo que está oculto y lo que se expresa, y este juego de luces y sombras se percibe desde la perspectiva terrestre. En 2022, habrá cuatro. De ellos, dos serán solares (el primero fue el 30 de abril y el otro será el 25 de octubre) y dos serán lunares (el 15/16 de mayo y el 8 de noviembre). Este lunes 16 en la madrugada (1:15 am, hora Argentina) hay eclipse total de Luna llena, y se lo llama “Luna de sangre” por su efecto visual: se ensombrece la Luna y, como parte del proceso, para la mirada terrestre adquiere un tono rojizo. El fenómeno astronómico será visible desde varios puntos geográficos de América del Sur, Centroamérica, una zona de América del Norte, Europa y África. De todos modos, más allá de lo técnico y astronómico, es interesante sintonizarlo como momento astrológico porque su efecto energético nos atraviesa en términos emocionales.

Para conocer la propuesta, es importante advertir que no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse total es el segundo del año en el eje Tauro-Escorpio, que, progresivamente, traerán nuevas capas de transformación. Además, en particular, este eclipse de Luna llena en Escorpio cierra un ciclo empezado hace seis meses, con la Luna nueva en Escorpio de principios de noviembre del año pasado. ¿Qué pasaba hace seis meses? Vale la pena hacer memoria.

Eclipse luna total. Foto: Canva

Otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta allí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas). Este eclipse se da en el grado 25 de Escorpio y tiene mayor efecto en los signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa es necesario conocer el ascendente.

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse ilumina el valor de lo material y ayuda a entender con qué recursos se cuenta. Quizás sea momento de marcar un límite económico y pensar qué otras cosas se valoran. Para el ascendente en Aries, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y la sexualidad. Es buen momento para revisar cómo está el juego de poder y deseo en la pareja.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse forma parte de un proceso amplio de reconfiguración de la identidad, y viene a mostrar la parte difícil: para que surja lo nuevo hay que dejar morir lo viejo. Para el ascendente en Tauro, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la pareja y funciona como un diagnóstico de la situación vincular. Es buen momento para trabajar el apego y los celos.

Géminis

Para el Sol en Géminis, este eclipse pide descanso y asimilación consciente de los duelos, ayuda a cerrar ciclos que ya no van más. Para eso, puede ser interesante prestar atención a la información inconsciente, onírica. Para el ascendente en Géminis, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la organización y pone de relieve qué hábitos son dañinos, tóxicos. Propone una purificación de la rutina.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, el eclipse funciona como un diagnóstico emocional para ver cómo viene la manos con las amistades. ¿Cuándo fue la última vez que armaste un plan grupal? Para el ascendente en Cáncer, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y muestra la importancia de revisar cómo autopercibís tu poder y valor.

Leo

Para el Sol en Leo, el eclipse exhibe las luces y sombras entre los puntos de ambición y exigencia, como las dos caras de la misma moneda. Propone dimensionar la propia potencia, sin desangrarse. Para el ascendente en Leo, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la familia y este eclipse muestra que algo que parecía imposible en el plano familiar ya es casi una realidad. Eso sí: trabajar en la elaboración de los duelos.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este eclipse propone un trabajo de consciencia sobre la perspectiva crítica y autocrítica. Trae una pregunta: ¿señalar lo que falta, tiene una finalidad constructiva o destructiva?

Para el ascendente en Virgo, se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación. Es un gran momento para compartir un mensaje difícil y sensible, sin anestesia.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse trae una pregunta importante por la relación con la sexualidad y las emociones más profundas e inconscientes. Para el ascendente en Libra, se activa la zona de la carta natal asociada a los valores y sirve para hacerse cargo de tomar decisiones económicas que mejoren la administración de los recursos. También muestra que hay valor simbólico, afectivo.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, este eclipse pone el foco en la situación de pareja, es buen momento para revisar lo tóxico, lo que está podrido, ya sea por una dinámica actual o viejas heridas. Para el ascendente en Escorpio, toca ver las sombras, asimilar los puntos inconscientes: la Luna llena ayuda a exteriorizar lo que está guardado. Hay cosas que no se pueden reprimir.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, este eclipse es un llamado de atención a la omnipotencia. Muestra la importancia de saber decir que no para mejorar la organización y la rutina y no caer en un cansancio extremo por hacer de todo. Para el ascendente en Sagitario, este eclipse ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales y esto trae noticias de un proceso de cierre que, finalmente, empieza a ser real y tangible. La propuesta es de aceptación, hay cosas que no se pueden seguir negando.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, este eclipse pone en jaque la ambición y la fantasía de control. Hay cosas que exceden la planificación, sobre todo aquellas sensibles, inconscientes. Para el ascendente en Capricornio, este eclipse ayuda a valorar la red y pensar en armar nuevas dinámicas de trabajo en equipo. También trae información valiosa sobre la propia omnipotencia: no existe.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse pone en evidencia lo obvio: lo emocional no se puede reprimir ni controlar. Es momento de prestar atención a lo inconsciente. Para el ascendente en Acuario, se activa la zona de la carta natal asociada a la profesión. Trae como desafío potenciar la ambición sin avasallar.

Piscis

Para el Sol en Piscis este eclipse pone de relieve la intuición y percepción, es una celebración del talento emocional si y solo sí se comparte, se expresa. Para el ascendente en Piscis, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero, la vocación y la trascendencia. Es buen momento para reconectar con la propia ambición en esos aspectos e ir pensando en nuevos proyectos por venir.