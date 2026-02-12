Horóscopo en San Valentín: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 13 de febrero?
En el fin de semana hay una atmósfera romántica y de preparación para el eclipse solar del próximo martes; a continuación, el consejo para cada signo
El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Acuario y allí también se encuentran Marte (planeta de la acción) y Plutón (planeta de la transformación). Esta temporada pone el acento en los vínculos, el modo en que nos relacionamos con la ideología y el bien común. El ingreso de Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries marca un nuevo ciclo de 30 años para repensar cómo nos relacionamos con el trabajo. Por otro lado, durante estos días el cielo se prepara para el próximo eclipse solar en el grado 29 de Acuario que también irradiará sobre estos temas. Además, a tono con San Valentín, el ingreso de Mercurio y Venus en Piscis (último signo del Zodíaco) trae una vibración romántica y de entrega.
Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.
Ascendente en Aries
Saturno (planeta asociado al compromiso) ingresa en tu signo y puede ser que al principio sientas que te pusieron el freno de mano. No te preocupes: es bueno saber que este tránsito de dos años viene a enseñarte tus límites y a ayudarte a vencerlos.
- Tip: cuidado con la reactividad.
Ascendente en Tauro
Venus (tu regente) ingresó en Piscis y te envuelve en una atmósfera romántica y soñadora. En términos psicológicos, es una gran oportunidad para entregarte al encuentro amoroso, pero también puede ser que te ilusiones con algo que no vale la pena.
- Tip: no pierdas tu objetividad.
Ascendente en Géminis
Mercurio (tu regente) ingresó en Piscis y te invita a dejar de lado, por un rato, tus pensamientos más neuróticos y controladores. En términos energéticos, algo se ablanda, aparece un punto de vista más intuitivo y místico.
- Tip: aprovechá para descansar de la racionalidad.
Ascendente en Cáncer
La Luna (tu regente) durante estos días transita por Capricornio (tu eje complementario) y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. A eso se suma que Venus (planeta de las relaciones) transita por Piscis y te recuerda, aunque suene muy cursi, lo importante que es sentir afecto para vos.
- Tip: la ternura es imbatible.
Ascendente en Leo
El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Acuario y activa tu eje complementario y la zona de tu carta natal asociada a la pareja. La presencia de Marte y Plutón en este sector te desafía a transformar la manera en que te abrís y entregás.
- Tip: soltá el control.
Ascendente en Virgo
Mercurio (tu regente) ingresó en Piscis y activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Este recorrido te invita a conectar con aspectos más intangibles de la vida y te pide que confíes más en el proceso.
- Tip: descansá de la planificación obsesiva.
Ascendente en Libra
Venus (tu regente) ingresó en Piscis y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Esta energía te invita a encontrar belleza en tus hábitos y a cuidarte desde un lugar más compasivo y menos exigente.
- Tip: buen momento para empezar a meditar.
Ascendente en Escorpio
Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y ahí, también, se está dando un stellium de energía de este signo por los tránsitos de Marte (tu antiguo regente) y el Sol. Es un buen momento para volver a pactar acuerdos en tu familia y para revisar dónde querés vivir.
- Tip: dejá que algo muera para hacerle lugar a lo nuevo.
Ascendente en Sagitario
Júpiter (tu regente) sigue su recorrido por Cáncer con su propuesta de sensibilización. Esto se refuerza porque Mercurio y Venus ingresaron en Piscis y activan la zona de tu carta natal asociada a las emociones. Esta energía te conecta con la necesidad de crear un refugio íntimo, un espacio donde puedas bajar la guardia.
- Tip: la expansión también es hacia adentro.
Ascendente en Capricornio
Información energética importante: Saturno (tu regente) acaba de ingresar en Aries y da inicio a un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Se trata de un ciclo de treinta años que te ayudará a madurar tu relación con tu familia y el afecto.
- Tip: cuidar los vínculos también es un trabajo.
Ascendente en Acuario
Información importante para vos: tu temporada continúa avanzando intensamente, y se va preparando el terreno para el eclipse solar en el grado 29 de Acuario. Este momento puede sentirse muy intensamente porque implica el cierre de una transformación psíquica profunda.
- Tip: no des explicaciones innecesarias.
Ascendente en Piscis
Los recorridos del Sol, Marte y Plutón en la zona de tu carta natal asociada a los finales traen mucha disponibilidad para que revises tu relación con los cierres. No es poca cosa para la energía de Piscis que, en general, tiene dificultades para dar por terminadas las escenas. Por eso, es una gran oportunidad para cambiar un patrón de comportamiento que no te hace bien. Por otro lado, el ingreso de Mercurio y Venus en tu signo te llena de magnetismo.
- Tip: cuidado con la absorción de las energías ajenas.
