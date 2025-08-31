Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 1° al 7 de septiembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 1° hasta el domingo 7 de septiembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Qué le espera a Aries para septiembre

Aries

Los arianos encontrarán momentos de ternura y conexión con su pareja, que los ayudará a relajarse de tantas responsabilidades.

Carta de la suerte : Los Enamorados. “El amor se convierte en tu refugio y fuente de energía”.

Tauro

Los nacidos en Tauro, este mes tendrán todo administrado y organizado, lo que les permitirá trabajar con claridad y comprometerte más en sus vínculos.

Carta de la suerte : Rey de Oros. “El terreno económico se muestra firme y con proyección positiva”.

Géminis

A los geminianos se les vienen semanas para revisar el pasado. Será clave para acuerdos y temas legales. Ganas fuerza interior para encarar cambios anhelados.

Carta de la suerte : As de Oros. “Verás cómo la administración empieza a mejorar a tu favor”.

Cáncer

Los cancerianos tendrán una semana con decisiones importantes en lo laboral. Será un periodo en el que surgirán cambios que te llevarán a encarar proyectos propios.

Carta de la suerte : Nueve de Oros. “También lográs resolver deudas o asuntos pendientes”.

Leo

Los nacidos en Leo, este comienzo de mes tienen la invitación a avanzar con paciencia, construyendo paso a paso sus planes. Aunque no falten críticas, su carisma brilla y atraen a las personas correctas.

Carta de la suerte : Siete de Copas. “El amor florece y las oportunidades románticas te harán sentir feliz y acompañado”.

Virgo

Los nacidos en Virgo multiplicarán su energía, potenciando comunicación, vínculos y logros personales.

Carta de la suerte : Reina de Oros. “Llega una etapa de renovación total, con oportunidades de compromisos importantes tanto en el amor como en lo profesional”.

Libra

Los libranos tendrán un comienzo de septiembre clave para ordenar su vida y hacer balance antes de dar grandes pasos.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Se genera una sensación de renovación, pero ser medido es importante”.

Escorpio

Los escorpianos deben tomarse esta semana para ordenar lo financiero y valorar lo que ya tienen.

Carta de la suerte : Rey de Copas. “Encontrarás contención en tu entorno más cercano, con apoyos sólidos en la familia y en la pareja”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario tendrán una semana para compartir con su pareja, será aún más especial. Lo importante es delegar responsabilidades y dar espacio a lo que les apasiona.

Carta de la suerte : As de Copas. “El amor se convierte en una fuente de alegría y descanso”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio es una semana de trabajo intenso y responsabilidad, pero también de grandes recompensas.

Carta de la suerte : Seis de Oros. “Lográs equilibrio en tu vida y sentís que los esfuerzos comienzan a dar frutos estables”.

Acuario

Los acuarianos tendrán la energía de la semana concentrada en la organización de trámites, papeles o temas administrativos que requieren su atención.

Carta de la suerte : La Justicia. “Lo bueno se inclina a tu favor y lográs estabilidad en tus vínculos”.

Piscis

Los piscianos tendrán un tiempo para descansar, viajar o hacer actividades que nutran su espíritu.