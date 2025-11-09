Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 10 al domingo 16 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte para cada uno, especialmente en este período de Mercurio retrógrado que afecta a cada signo de forma distinta.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Para los nacidos en Aries, Mercurio retrógrado reimpulsa el trabajo y lo vuelve más pesado. Los proyectos se analizan y se realizan a conciencia.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “Lo sembrando necesita un orden”.

Tauro

Los taurinos ven mejoras en el trabajo. Los resultados aparecen con tranquilidad y se necesita analizar antes de actuar.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Justicia a favor en el trabajo con Mercurio retrógrado”.

Géminis

Los geminianos, ante la entrada de Mercurio retrógrado en oposición, se ven más despiertos y les aparecen nuevas ideas.

Carta de la suerte : Ocho de Copas. “Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre tu ser”.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer aportan energía en cualquier lugar en el que estén, todo para generar energías mejores.

Carta de la suerte : La Templanza. “Respirá varias veces antes de decidir”.

Leo

A los nacidos en Leo este Mercurio retrógrado les ralentiza lo que trabajaban y se les hará un poco más cuesta arriba.

Carta de la suerte : Caballo de Copas. “El amor te abre el corazón, aunque sea difícil de entender”.

Virgo

Los nacidos en Virgo serán los elegidos para cambiar todo lo que haya que mejorar a nivel estructural. Comienza un periodo de mucha concentración para lograr lo bueno.

Carta de la suerte : La Estrella. “Las oportunidades se abren y tu mente te permite mayor desarrollo”.

Libra

Los libranos se recicla el trabajo y empiezan a tener nuevos pensamientos para próximos proyectos a largo plazo.

Carta de la suerte : Cinco de Bastos. “Planes laborales que te obligan a trabajar en equipo y a seguir compitiendo”.

Escorpio

Para los escorpianos, Mercurio en posición retrógrada es una de las mejores entradas. Comprenden y apoyan a los que tienen problemas.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Pueden dominar todos los problemas de salud con paciencia”.

Sagitario

A los nacidos en Sagitario, lo que menos les guste se hará presente con Mercurio en retrogradación. El trabajo se ordena lentamente.

Carta de la suerte : Cinco de Espadas. “Para ganar, primero tenés que perder”.

Capricornio

A los capricornianos les cuesta conseguir el lugar que les corresponde. La cosecha se demora con la entrada de Mercurio retrógrado.

Carta de la suerte : Cinco de Oro. “Avanzás con mucha tranquilidad”.

Acuario

Para los nacidos en Acuario aparecen compañeros laborales con los que hay buena energía. Algunos conflictos y diálogos se desordenan con Mercurio retrógrado.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Pueden pensar en un futuro de reciclaje”.

Piscis

Los piscianos depositan la confianza en los demás. Mercurio retrógrado ralentiza las relaciones: deben ordenar.