Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 23 de febrero 1° de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Jimena La Torre: las predicciones de la última semana de febrero

Aries

Los nacidos en Aries tendrán una semana para bajar el ritmo y sostener sus inicios con constancia. La calma les permitirá consolidar su valor con hechos firmes.

Carta de la suerte : El Mago. “Te da todas las herramientas para manifestar tus deseos y enfocarlos en lo que querés”.

Tauro

Los taurinos irán en la búsqueda de nuevas formas de estabilidad y encontrarán en la organización financiera el alivio que necesitaban. La paciencia será su mejor aliada para ver frutos a largo plazo.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Se ordena desde el placer y la seguridad emocional en proyectos personales y afectivos”.

Géminis

Los nacidos en Géminis atravesarán un periodo de gran claridad mental que les permitirá comunicar sus deseos con precisión. La versatilidad les abrirá puertas en lo laboral.

Carta de la suerte : La Templanza. “Llegará si sabés esperar el momento adecuado para hablar y recepcionar lo que pasa a tu alrededor”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Cáncer

Los cancerianos sentirán la necesidad de proteger su mundo emocional y establecerán límites saludables con su entorno. Es un momento ideal para nutrir el hogar y los vínculos íntimos.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Da plenitud en el hogar y alegría compartida con los que más amás”.

Leo

Los nacidos en Leo brillarán con una confianza renovada que atraerá miradas y nuevas oportunidades creativas. Su generosidad será el motor que impulse proyectos grupales.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Te da determinación y la clave para superar cualquier obstáculo laboral”.

Virgo

Los virginianos analizarán cada detalle de su rutina y lograrán optimizar su tiempo para reducir el estrés acumulado. La eficiencia será la clave para alcanzar sus metas diarias.

Carta de la suerte : As de Oros. “Te da una nueva posibilidad económica y material”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana

Libra

Los nacidos en Libra buscarán el equilibrio justo en sus relaciones y priorizarán la armonía sobre el conflicto innecesario. Su encanto natural les facilitará resolver malentendidos del pasado.

Carta de la suerte : El Enamorado. “Hay que elegir y fortalecer las relaciones afectivas desde un compromiso real”.

Escorpio

Los escorpianos profundizarán en sus deseos más ocultos y vivirán una transformación interna que los fortalecerá ante la adversidad. La intuición les guiará hacia decisiones acertadas.

Carta de la suerte : La Estrella. “Genera esperanza y renace hacia la sanación emocional”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario expandirán sus horizontes mentales mediante el estudio o la planificación de un viaje inesperado. Su optimismo será contagioso para quienes los rodean.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Aporta mucha dedicación con el trabajo y los pequeños detalles que hacen la diferencia”.

Capricornio

Los capricornianos asumirán mayores responsabilidades con madurez y verán cómo sus esfuerzos profesionales empiezan a ser reconocidos. La disciplina será su herramienta más valiosa.

Carta de la suerte : El Mundo. “Te ayuda a cerrar un ciclo y generar más abundancia en donde lo necesitás”.

Acuario

Los nacidos en Acuario innovarán en su forma de colaborar con otros y aportarán ideas originales que romperán con lo convencional. Su visión de futuro será fundamental esta semana.

Carta de la suerte : Cuatro de Espadas. “Te pide que te regales un momento de descanso mental”.

Piscis

Los piscianos conectarán con su lado más espiritual y artístico para encontrar respuestas en el silencio y la meditación. La empatía les permitirá sanar viejas heridas emocionales.