Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
Los diferentes signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la astróloga indicó cuál es la carta de la suerte
- 4 minutos de lectura'
Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 23 de febrero 1° de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Los nacidos en Aries tendrán una semana para bajar el ritmo y sostener sus inicios con constancia. La calma les permitirá consolidar su valor con hechos firmes.
- Carta de la suerte: El Mago. “Te da todas las herramientas para manifestar tus deseos y enfocarlos en lo que querés”.
Tauro
Los taurinos irán en la búsqueda de nuevas formas de estabilidad y encontrarán en la organización financiera el alivio que necesitaban. La paciencia será su mejor aliada para ver frutos a largo plazo.
- Carta de la suerte: La Emperatriz. “Se ordena desde el placer y la seguridad emocional en proyectos personales y afectivos”.
Géminis
Los nacidos en Géminis atravesarán un periodo de gran claridad mental que les permitirá comunicar sus deseos con precisión. La versatilidad les abrirá puertas en lo laboral.
- Carta de la suerte: La Templanza. “Llegará si sabés esperar el momento adecuado para hablar y recepcionar lo que pasa a tu alrededor”.
Cáncer
Los cancerianos sentirán la necesidad de proteger su mundo emocional y establecerán límites saludables con su entorno. Es un momento ideal para nutrir el hogar y los vínculos íntimos.
- Carta de la suerte: Diez de Copas. “Da plenitud en el hogar y alegría compartida con los que más amás”.
Leo
Los nacidos en Leo brillarán con una confianza renovada que atraerá miradas y nuevas oportunidades creativas. Su generosidad será el motor que impulse proyectos grupales.
- Carta de la suerte: La Fuerza. “Te da determinación y la clave para superar cualquier obstáculo laboral”.
Virgo
Los virginianos analizarán cada detalle de su rutina y lograrán optimizar su tiempo para reducir el estrés acumulado. La eficiencia será la clave para alcanzar sus metas diarias.
- Carta de la suerte: As de Oros. “Te da una nueva posibilidad económica y material”.
Libra
Los nacidos en Libra buscarán el equilibrio justo en sus relaciones y priorizarán la armonía sobre el conflicto innecesario. Su encanto natural les facilitará resolver malentendidos del pasado.
- Carta de la suerte: El Enamorado. “Hay que elegir y fortalecer las relaciones afectivas desde un compromiso real”.
Escorpio
Los escorpianos profundizarán en sus deseos más ocultos y vivirán una transformación interna que los fortalecerá ante la adversidad. La intuición les guiará hacia decisiones acertadas.
- Carta de la suerte: La Estrella. “Genera esperanza y renace hacia la sanación emocional”.
Sagitario
Los nacidos en Sagitario expandirán sus horizontes mentales mediante el estudio o la planificación de un viaje inesperado. Su optimismo será contagioso para quienes los rodean.
- Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Aporta mucha dedicación con el trabajo y los pequeños detalles que hacen la diferencia”.
Capricornio
Los capricornianos asumirán mayores responsabilidades con madurez y verán cómo sus esfuerzos profesionales empiezan a ser reconocidos. La disciplina será su herramienta más valiosa.
- Carta de la suerte: El Mundo. “Te ayuda a cerrar un ciclo y generar más abundancia en donde lo necesitás”.
Acuario
Los nacidos en Acuario innovarán en su forma de colaborar con otros y aportarán ideas originales que romperán con lo convencional. Su visión de futuro será fundamental esta semana.
- Carta de la suerte: Cuatro de Espadas. “Te pide que te regales un momento de descanso mental”.
Piscis
Los piscianos conectarán con su lado más espiritual y artístico para encontrar respuestas en el silencio y la meditación. La empatía les permitirá sanar viejas heridas emocionales.
- Carta de la suerte: El Padre. “Te da seguridad en las tradiciones, en la familia y en la gente que te apoya”.