Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 5 al 11 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Esta semana la Luna llena les trae, a los nacidos en Aries, cambios en la estructura familiar. Se mueven decisiones importantes en el hogar y se redefinen roles.
- Carta de la suerte: El Mago. “Comenzás el año siendo número uno, con iniciativa, poder personal y capacidad para crear lo que deseás”.
Tauro
Los taurinos, con la Luna llena, potencian su conexión con la familia y trasladan la necesidad de comodidad al hogar, lo que va a ayudarlos a priorizar el bienestar emocional.
- Carta de la suerte: La Fuerza. “Comenzás el año con firmeza interior y determinación para sostener lo que amás”.
Géminis
La Luna llena conecta profundamente a los geminianos con la familia y con las necesidades de quienes amán, lo que habilita conversaciones sinceras.
- Carta de la suerte: Los Enamorados. “Comenzás el año para brillar con el amor y elegir desde el corazón”.
Cáncer
La Luna llena los vuelve magnéticos e irresistibles para el amor a los nacidos en Cáncer. Todo se vive con mayor sensibilidad y necesidad de contención real.
- Carta de la suerte: El Carro. “Comenzás el año para avanzar sin detenerte, con decisión emocional”.
Leo
A los nacidos en Leo, La Luna llena junto al Sol en Capricornio genera cierta inestabilidad emocional que invita a madurar sentimientos. Es tiempo de escuchar al corazón.
- Carta de la suerte: El Emperador. “Comenzás un año para construir algo sólido, productivo y real”.
Virgo
Los nacidos en Virgo, con el Sol en Capricornio y la Luna llena, hacen, de estos, días clave para avanzar en lo profesional y ordenar objetivos.
- Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Comenzás el año guiado por la intuición y la claridad interior”.
Libra
Esta Luna llena permite a los libranos avanzar emocionalmente y equilibrar deseos y responsabilidades. Se fortalecen acuerdos familiares.
- Carta de la suerte: El Sol. “Comenzás un año para brillar y destacarte con luz propia”.
Escorpio
Los escorpianos, con la Luna llena, se ven impulsados a acelerar procesos y a confiar en la intensidad emocional como guía.
- Carta de la suerte: La Emperatriz. “Comenzás un año para disfrutar y recibir con abundancia”.
Sagitario
Con la Luna llena se potencian visiones e intuiciones en los nacidos en Sagitario, lo que les marca señales claras sobre los vínculos verdaderos.
- Carta de la suerte: La Estrella. “Un año de oportunidades para destacarte”.
Capricornio
Los capricornianos, la Luna llena invita a entregarse al amor, y a soltar el control y las defensas emocionales.
- Carta de la suerte: El Loco. “Comenzás un año para animarte a un nuevo camino”.
Acuario
A los nacidos en Acuario, la Luna llena les abre un período ideal para recibir premios de amor y afecto genuino. Los vínculos se vuelven más estables y confiables.
- Carta de la suerte: El Sacerdote. “Comenzás el año haciendo guía, ordenando valores y sosteniendo decisiones con coherencia”.
Piscis
Los piscianos, con la Luna llena, potencian el amor y piden demostrar con hechos lo que sienten. La sensibilidad se vuelve fortaleza cuando hay compromiso.
- Carta de la suerte: La Justicia. “Comenzás el año con avance y justicia favorable, poniendo equilibrio en lo emocional”.