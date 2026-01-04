LA NACION

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

Los distintos signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno

Jimena La Torre
Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana
Jimena La Torre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 5 al 11 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre para Aries
Las predicciones de Jimena La Torre para Aries

Aries

Esta semana la Luna llena les trae, a los nacidos en Aries, cambios en la estructura familiar. Se mueven decisiones importantes en el hogar y se redefinen roles.

  • Carta de la suerte: El Mago. “Comenzás el año siendo número uno, con iniciativa, poder personal y capacidad para crear lo que deseás”.

Tauro

Los taurinos, con la Luna llena, potencian su conexión con la familia y trasladan la necesidad de comodidad al hogar, lo que va a ayudarlos a priorizar el bienestar emocional.

  • Carta de la suerte: La Fuerza. “Comenzás el año con firmeza interior y determinación para sostener lo que amás”.

Géminis

La Luna llena conecta profundamente a los geminianos con la familia y con las necesidades de quienes amán, lo que habilita conversaciones sinceras.

  • Carta de la suerte: Los Enamorados. “Comenzás el año para brillar con el amor y elegir desde el corazón”.

Cáncer

La Luna llena los vuelve magnéticos e irresistibles para el amor a los nacidos en Cáncer. Todo se vive con mayor sensibilidad y necesidad de contención real.

  • Carta de la suerte: El Carro. “Comenzás el año para avanzar sin detenerte, con decisión emocional”.

Leo

A los nacidos en Leo, La Luna llena junto al Sol en Capricornio genera cierta inestabilidad emocional que invita a madurar sentimientos. Es tiempo de escuchar al corazón.

  • Carta de la suerte: El Emperador. “Comenzás un año para construir algo sólido, productivo y real”.
Las predicciones de Jimena La Torre
Las predicciones de Jimena La TorreYouTube

Virgo

Los nacidos en Virgo, con el Sol en Capricornio y la Luna llena, hacen, de estos, días clave para avanzar en lo profesional y ordenar objetivos.

  • Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Comenzás el año guiado por la intuición y la claridad interior”.

Libra

Esta Luna llena permite a los libranos avanzar emocionalmente y equilibrar deseos y responsabilidades. Se fortalecen acuerdos familiares.

  • Carta de la suerte: El Sol. “Comenzás un año para brillar y destacarte con luz propia”.

Escorpio

Los escorpianos, con la Luna llena, se ven impulsados a acelerar procesos y a confiar en la intensidad emocional como guía.

  • Carta de la suerte: La Emperatriz. “Comenzás un año para disfrutar y recibir con abundancia”.

Sagitario

Con la Luna llena se potencian visiones e intuiciones en los nacidos en Sagitario, lo que les marca señales claras sobre los vínculos verdaderos.

  • Carta de la suerte: La Estrella. “Un año de oportunidades para destacarte”.

Capricornio

Los capricornianos, la Luna llena invita a entregarse al amor, y a soltar el control y las defensas emocionales.

  • Carta de la suerte: El Loco. “Comenzás un año para animarte a un nuevo camino”.
A cada signo le depara algo distinto
A cada signo le depara algo distinto

Acuario

A los nacidos en Acuario, la Luna llena les abre un período ideal para recibir premios de amor y afecto genuino. Los vínculos se vuelven más estables y confiables.

  • Carta de la suerte: El Sacerdote. “Comenzás el año haciendo guía, ordenando valores y sosteniendo decisiones con coherencia”.

Piscis

Los piscianos, con la Luna llena, potencian el amor y piden demostrar con hechos lo que sienten. La sensibilidad se vuelve fortaleza cuando hay compromiso.

  • Carta de la suerte: La Justicia. “Comenzás el año con avance y justicia favorable, poniendo equilibrio en lo emocional”.
Por Jimena La Torre
