Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 9 al 15 de marzo

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 9 al 15 de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries agudizan sus sentidos con la Luna Menguante y otorgan una gran relevancia a cada vivencia. Es una etapa para asumir certezas sin rodeos y convertir las tensiones en mandatos claros. El ímpetu bien dirigido los invita a dejar lo previo para que broten con otra potencia subjetiva.

Carta de la suerte : El Juicio. “Marca el fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo; representa una transformación profunda y la eliminación de lo que ya no sirve”.

Tauro

Los taurinos agitan sus lazos de duplas y pactos cruciales que exigen una resolución inmediata durante este ciclo lunar. Es tiempo de narrar con claridad y vincularte desde un plano más genuino y sensible. Liberar el afán de dominio les otorgará uniones más francas y livianas.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Refleja la conexión emocional y la afinidad; simboliza el equilibrio, el respeto mutuo y el nacimiento de relaciones armoniosas basadas en la sinceridad”.

Géminis

Los nacidos en Géminis atraviesan un periodo para pulir hábitos y deberes con plena entrega afectiva. La Luna Menguante les exige un foco absoluto y nula volatilidad cognitiva. Ahondar en una única meta y concluir trámites les traerá mejores frutos que el intento de abarcar todo al unísono.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Representa la maestría, el aprendizaje y la dedicación al detalle; destaca el esfuerzo constante y la satisfacción del trabajo bien hecho con paciencia”.

Cáncer

Los cancerianos encienden su atractivo y la vibración en el afecto durante estos días. Estas jornadas sirven para declarar lo que sienten sin temor al vacío, mientras sueltan antiguas dudas. El ardor y el ingenio se elevan si creen en su pálpito y abandonan el ayer.

Carta de la suerte : As de Copas. “Simboliza una nueva etapa emocional, la abundancia de sentimientos y el amor puro; trae paz espiritual y un desborde de alegría o creatividad”.

Leo

Los nacidos en Leo remueven fibras íntimas y restos del ayer que requieren una clausura total en esta etapa lunar. Se dan permiso para vibrar sin caos y buscan alivio desde la franqueza. Las mudanzas en el núcleo familiar les darán hoy una mayor entereza mística.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Representa la plenitud emocional, la felicidad compartida y la armonía en el hogar; indica la realización de los sueños afectivos y la paz interior”.

Virgo

Los virginianos viven jornadas de diálogos internos y catarsis necesarias para su evolución. Lo que exponen hoy bajo el mando de la Luna Menguante logra sanar la inercia de un trato mutuo para bien. Miran tras los dichos, se fían de su olfato y borran los ruidos externos.

Carta de la suerte : Reina de Espadas. “Destaca la agudeza mental, la independencia y la objetividad; otorga la capacidad de poner límites y utilizar la lógica sobre la emoción en busca de la verdad”.

Libra

Los nacidos en Libra ponen el eje en sus haberes y en la forma en que gastan su vigor. Es tiempo de fijar rumbos económicos claros y soltar consumos vanos o deudas del alma. Creer en sí mismos causará un efecto directo en su calma personal.

Carta de la suerte : Cuatro de Oros. “Indica seguridad material, estabilidad y la necesidad de conservar los recursos; advierte sobre el riesgo de cerrarse al cambio por exceso de apego”.

Escorpio

Los escorpianos elevan su ardor y mando propio para cerrar lo que ya fue gracias a la Luna Menguante en su casa. Es un ciclo de giros vitales y purga anímica donde todo se nota más rudo, pero también mucho más veraz tras la limpieza.

Carta de la suerte : El Mago. “Representa la iniciativa y la capacidad de utilizar todos los recursos disponibles; simboliza la voluntad y el potencial para manifestar la realidad deseada”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario entran en una fase que los convoca a la pausa y al retiro antes de obrar. No todo urge para ser hablado o sellado en esta etapa. Oír su propia psiquis será la llave para tirar pesos muertos y eludir roces estériles.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Refleja la búsqueda de la verdad interior y la soledad necesaria para la reflexión; aporta la sabiduría que se obtiene al alejarse del ruido externo”.

Capricornio

Los capricornianos aprovechan una semana óptima para tasar planes mutuos y nexos de poder. La Luna Menguante afirma las uniones francas y expone quiénes deben salir de su entorno. Buscan calidad antes que volumen en todos sus tratos.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Simboliza el trabajo en equipo, la colaboración y el reconocimiento profesional; destaca la disciplina y el esfuerzo conjunto para construir algo sólido”.

Acuario

Los nacidos en Acuario enfocan el plano laboral y dictan giros fuertes en su oficio habitual. Es tiempo de usar firmeza y no temer a los saltos de base o a dejar roles que ya no los nutren. Su deseo se torna más táctico y puntero.

Carta de la suerte : El Emperador. “Representa la autoridad, la estructura y el orden; indica un liderazgo sólido y la capacidad de ejercer el poder con justicia y responsabilidad”.

Piscis

Los piscianos agrandan su plano sensible y místico durante este ciclo lunar. Es un periodo apto para leer, rezar o fundirse con ideas nobles mientras sueltan viejos credos. Mudar su óptica y podar la mente les dará acceso a nuevas vivencias.