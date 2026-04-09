Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 10 de abril?

El Sol continúa su recorrido en Aries (primer signo del Zodíaco) y este fin de semana esta temporada se intensifica porque Marte entra en el signo de Fuego, lo que potencia la energía de acción y las ganas de actuar impulsivamente. Es bueno saberlo porque el ambiente estará recargado para todos y cualquier comentario inoportuno puede desatar un enojo.

Este fin de semana hay mucha energía ariana disponible (imagen ilustrativa generada con IA)

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) ingresó en Aries y es muy posible que sientas su efecto en el cuerpo: más velocidad, más asertividad y más agresividad. Es bueno saberlo para encontrar mecanismos que compensen tanta sobrecarga energética porque, además, tu temporada continúa avanzando a paso firme y eso también realza tu faceta más activa.

Tip: cuidá tu capacidad de atención.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por tu signo y te ayuda a contactar con el disfrute. Por otro lado, es bueno saber que son los últimos días de Urano (planeta asociado a los cambios) por tu signo. Este tránsito duró siete años y ahora sus marcas empiezan a ser tangibles: ¿qué cambió en vos en esos años?

Tip: la autenticidad no se negocia.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis y trae un prisma intuitivo que puede ser interesante para explorar para ver qué pasa cuando dejás de lado argumentos y explicaciones.

Tip: no hace falta decir todo lo que pensás.

Ascendente en Cáncer

Las personas con ascendente en Cáncer estarán enfocadas en sus vínculos este fin de semana (Foto ilustrativa Freepik)

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se encuentra en fase menguante y este fin de semana transita por Capricornio, tu eje complementario. Puede ser que ese recorrido, aunque sutil, ponga en escena qué cosas tienen que madurar en tu situación vincular o, también, qué aspectos inmaduros ya tienen que quedar atrás.

Tip: no te pongas rígido, escuchá lo que tienen para decirte.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Aries y activa la zona de tu carta natal asociada al sentido vital con energía de proyectos. Ahora ahí también se encuentra Marte (planeta de la acción) y es un motor ideal para empezar algo que te encienda y entusiasme.

Tip: buen momento para hacer lo que venías postergando.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis, tu eje complementario, e ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja con preguntas vinculares: ¿qué significa compartir la vida con alguien para vos? ¿Estás en pareja por inercia o por deseo?

Tip: no le exijas claridad a tu mente en este momento, pero escuchá tus sentimientos.

Ascendente en Libra

Es posible que todavía persista el efecto de la Luna llena en tu signo de la semana pasada. Si bien ya pasaron unos días, puede ser que haya dejado una sensación fuerte que tiene que ir decantando de a poco hasta que termines de procesarlo. Además, la temporada de Aries, tu eje complementario, continúa avanzando intensamente e ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja con tensión y pasión (o a veces las dos cosas a la vez).

Tip: algunos conflictos no se pueden evitar.

Ascendente en Escorpio

Urano (planeta de los cambios) está despidiéndose de Tauro, tu eje complementario, después de transitar por siete años la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Ahora que ese ciclo está cerrando, vale la pena revisar qué cambió en este período en el modo en que te vinculás. Por otro lado, el ingreso de Marte (tu antiguo regente) en Aries te impulsa a iniciar un proyecto que hace mucho venís soñando.

Tip: los finales tardan en procesarse y los comienzos necesitan ímpetu.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer y es un tránsito que apunta a que suavices la relación con tu familia, y que el afecto y el buen trato tengan un rol protagónico en tu vida. Por otro lado, los recorridos del Sol y Marte en Aries activan la zona de tu carta natal asociada a la identidad con energía pasional y ayuda a contactar con el sentido vital.

Tip: el entusiasmo compartido también es una forma de conexión.

Ascendente en Capricornio

Las personas con ascendente en Capricornio sentirán ganas de estar en su hogar estos días Shutterstock

Mientras que Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar, este fin de semana la Luna transita por tu signo y trae una vibración hogareña. Puede ser que tengas especiales ganas de pasar tiempo en tu casa, de quedarte descansando y sin hacer nada.

Tip: no juzgues tus emociones.

Ascendente en Acuario

Información energética importante para vos: Urano (tu regente) está terminando su recorrido por los últimos grados de Tauro después de estar siete años modificando lentamente el modo en que te relacionás con tu familia. Como tu mente está elaborando procesos de larga data, puede ser que pases días más sensible de lo que te gustaría estar.

Tip: trabajá tu relación con el presente.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su recorrido por Aries y te invita a crear una nueva imagen sobre vos: más activa a la hora de avanzar por lo que querés que suceda en tu vida. Los recorridos de Marte y el Sol en Aries te ayudan a potenciar tus ganas de acelerar y tachar pendientes de la lista.