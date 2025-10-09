Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 10 de octubre?

El Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa su recorrido por Libra, y este fin de semana interactúa con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración ilumina la temática de maduración y crecimiento en el plano de la pareja. A su vez, Saturno (planeta asociado al compromiso) conecta en oposición con Venus (planeta de las relaciones). Esta unión pone de relieve si la situación vincular nos expande o nos limita. Por su parte, la Luna se encuentra en fase menguante y este fin de semana transita por Géminis, lo que suma capacidad de comunicación para hablar sobre lo que nos pasa.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

El Sol sigue su recorrido por el signo de Libra (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Ascendente en Aries

Mientras que la temporada de Libra te recuerda que a veces toca negociar y no todo puede ser vivido como una batalla, Marte (tu regente) enciende tu ira y te desafía a controlar tus impulsos.

Tip: elegí tus batallas.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) en tránsito por Virgo se opone a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Piscis. Esta configuración trae exigencia sobre lo que debe ser, incluso energía de crítica. Es bueno saberlo para no juzgarte y mantener una mirada amorosa con lo que te está pasando.

Tip: las relaciones no pueden evaluarse por estándares.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Escorpio y funciona como un recordatorio de que algunas cosas son más densas, profundas y serias de lo que te gustaría y que, en consecuencia, requieren de tu compromiso emocional para ser abordadas. Mientras tanto, la Luna en fase menguante en tu signo acompaña con buena disposición para tener una conversación.

Tip: el humor siempre ayuda, pero elegí el momento de tus chistes.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés pasando unos días de intensidad emocional después de la Luna llena del lunes, lo cual se refuerza por la interacción del Sol con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en tránsito por tu signo.

Tip: todo el tiempo pasan cosas, el asunto es cómo lidias con eso.

Ascendente en Leo

Este fin de semana, las personas con el ascendente en Leo se cuestionarán sobre sus relaciones Shutterstock

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Libra y esta semana conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. No te extrañes si aparecen preguntas sobre tu situación afectiva, tu situación familiar e incluso tus ganas de proyectarte en una nueva dinámica vital.

Tip: hacele lugar a las preguntas, aunque las respuestas no son instantáneas.

Ascendente en Virgo

Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido por tu signo y este fin de semana se opone a Saturno (planeta asociado al compromiso) en Piscis. Esta configuración te invita a pensar muy sinceramente cómo estás con tu situación de pareja. Además, Mercurio (tu regente) ingresó en Escorpio y suma una capa de profundidad y alto voltaje emocional a la situación.

Tip: las expectativas distorsionan.

Ascendente en Libra

Este fin de semana el Sol en tránsito por tu signo Libra conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración te invita a apostar por una maduración vincular y familiar, además de traer energía de crecimiento. Venus (tu regente) en Virgo se opone a Saturno en Piscis y esta conexión te exige honestidad con vos a la hora de pensar si hay algo que no te está haciendo bien en términos vinculares.

Tip: el equilibrio no puede ser a costa de tu esfuerzo todo el tiempo.

Ascendente en Escorpio

Mercurio (planeta asociado a la comunicación) ingresó en tu signo, y este recorrido te aporta capacidad de análisis durante estos días. Puede ser una buena oportunidad para tomar decisiones sobre vínculos que obstruyen tu proceso de transformación.

Tip: no siempre hace falta llegar hasta el fondo.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) en su tránsito por Cáncer conecta con el Sol en Libra. Esta interacción exhibe que es posible crecer a través de una relación, de madurar una situación vincular. La Luna en Géminis de este fin de semana favorece conversaciones ligeras que pueden aliviar la densidad emocional de los últimos días.

Tip: la armonía no es verdadera si no decís lo que te pasa.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa retrógrado en Piscis y este fin de semana conecta en oposición con Venus (planeta de las relaciones) en Virgo. Esta configuración es ideal para enfrentar una situación de pareja con madurez emocional.

Tip: los límites pueden ser un acto de amor propio.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada en los primeros grados de Géminis y este fin de semana conecta con la Luna en este signo. Aunque se trata de una interacción sutil y de bajo impacto, puede ser interesante sintonizarla para ver cómo estás procesando los cambios del último tiempo en el plano sensible.

Tip: presta atención a las señales del cuerpo.

Ascendente en Piscis

Las personas con ascendente en Piscis también pondrán el foco en la pareja Shutterstock

Saturno (planeta asociado al compromiso) continúa su tránsito por tu signo y se opone a Venus en Virgo (tu eje complementario). Esta configuración pone a prueba la maduración en tu situación vincular.