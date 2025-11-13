Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 14 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Escorpio y esta temporada ya ha estampado su marca registrada de intensidad afectiva. Desde el 11 de noviembre y hasta el 10 de marzo, Júpiter (planeta de la expansión) retrógrada en Cáncer y trae una oportunidad de filosofar sobre el sentido de lo que hacemos, cómo nos relacionamos con la familia y con el cariño. Por su parte, la Luna se encuentra en fase menguante en Virgo y Libra, mientras que Marte (planeta de la acción) y Mercurio (planeta de la comunicación) se unen en Sagitario, lo cual propicia la comunicación espontánea y el lanzamiento de proyectos.

El Sol sigue su recorrido por Escorpio (Pixabay) (Pixabay)

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Sagitario y conecta con Mercurio (planeta de la comunicación) en este signo. Esta interacción activa la zona de tu carta natal asociada a la expansión y el extranjero. Es una gran oportunidad para pensar en grande, para proyectar los próximos pasos y confiar en que el crecimiento es posible.

Tip: cuidado con la exageración.

Ascendente en Tauro

La temporada de Escorpio, tu eje complementario, mantiene estimulada la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Además del Sol (fuente de energía del zodíaco), allí está Venus (tu regente), lo que potencia tus ganas de profundizar en una relación, de entregarte y sentir el ida y vuelta de la seducción.

Tip: no juzgues lo que te pasa.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) inició su marcha retrógrada por Sagitario, tu eje complementario, y este fin de semana conecta con Marte (planeta de la acción). Esta configuración opera en el plano mental: puede activarte una idea inesperada o un cambio de punto de vista con respecto al modo en que estás pensando las cosas.

Tip: jugá con las posibilidades.

Ascendente en Cáncer

Las personas con el ascendente en Cáncer tendrán armonía y orden en su hogar este fin de semana (Foto: Freepik) drazen_zigic

La Luna (tu regente) se encuentra en fase menguante y este fin de semana transita por Virgo y Libra, lo que activa una vibración de orden y armonía que puede ser útil para esta época del año en que todo se acelera. Por otro lado, Júpiter (planeta de la expansión) en tránsito por tu signo comenzó su retrogradación hasta marzo. Este cambio de dirección sirve para ajustar decisiones en el plano doméstico.

Tip: deja de lado tus miedos.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada a la familia. Durante estos días empieza a acercarse matemáticamente a Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Es una conexión potente que interpela tu situación familiar, las tensiones internas entre lo nuevo y lo tradicional.

Tip: libérate de viejos mandatos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) comenzó su período de retrogradación y este fin de semana conecta en conjunción con Marte (planeta de la acción). Estos movimientos se dan en la base emocional de tu carta natal y traen una propuesta de fluidez y avance en decisiones domésticas. Puede ser una buena oportunidad para introducir un cambio inesperado.

Tip: disfruta de lo imprevisible.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Escorpio y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a los valores y el cuerpo. Es buen momento para revisar el juego de poder en la pareja, para entender que el intercambio emocional también se trama con concesiones y aceptaciones.

Tip: si cedes siempre, no es negocio.

Ascendente en Escorpio

Las personas con el ascendente en Escorpio se centrarán en el romance estos días (Foto: FreeP¡CK)

Tu temporada continúa avanzando intensamente y se potencia por el recorrido de Venus (planeta de las relaciones) en tu signo. Es un gran momento para conocer a alguien, para revisar una dinámica vincular o bien para aceptar lo genuino de tu deseo de entregarte al romance.

Tip: no compares porque no todo el mundo tiene tu intensidad.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) acaba de iniciar su marcha retrógrada en Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. En términos psicológicos, es un buen momento para profundizar en viejos conflictos, para animarse a interrogarlos y apostar por trascenderlos. Los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Mercurio (planeta de la comunicación) en tu signo favorecen tu optimismo innato.

Tip: localiza aquello que te nutre de sentido en tu día a día.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer, tu eje complementario. Este movimiento es sutil, pero impacta en el plano sensible, sobre todo, en el modo en que te relacionas con tus afectos y familia. Puede ser buen momento para ablandarte.

Tip: ¿de qué te sirve el molde de la rigidez?

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada y retornó a Tauro por última vez. Este reingreso funciona como una pasada de revista por tus cambios internos, como si ahora pudieras ver con más claridad los pasos que tomaste, los caminos elegidos.

Tip: no se trata de evaluar tus decisiones, sino de comprender qué las motivó.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) continúa su última pasada por tu signo, en el grado 29, por lo que se despide lentamente de este tránsito de más de 15 años, cuyo efecto sutil es intransferible. Lo interesante para vos es hacer un ejercicio consciente y ver cómo estás ahora con respecto a tu propia sensibilidad.