Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 20 de marzo?

Este es un fin de semana bisagra porque se da el pasaje de una energía de cierre a otra de inicio: el Sol se despide de Piscis (último signo del Zodíaco) e ingresa en Aries (primer signo), lanzando un año nuevo astrológico. Este pasaje es intempestivo, abrupto y se siente en nuestros cuerpos que empiezan a acelerarse, a estar más vibrantes. Pero antes, Piscis se despide con una Luna nueva sensible y emotiva que puede ser una oportunidad para elegir qué se quiere dejar atrás para así hacerle lugar a lo nuevo. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Esto dicen los astros Shutterstock

Ascendente en Aries

Información energética importante para vos: mientras que Marte, tu regente, continúa su recorrido por Piscis en la zona de tu carta natal asociada a los finales, el Sol (fuente de energía del Zodíaco) se prepara para entrar en Aries y dar comienzo a un nuevo año zodiacal. De modo que tu cualidad proactiva y emprendedora está en su salsa, porque hay mucha energía de inicio disponible.

Tip: eso sí, cuidado con los excesos de confianza.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Aries y te propone conectar con lo que te enciende y tomar la iniciativa, ya sea en términos vinculares o a la hora de definir una situación laboral que te tiene a mal traer. El ingreso del Sol en Aries enfatiza la importancia de correr algún riesgo.

Tip: no lo pienses tanto.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su retrogradación en Piscis y el sábado retoma su marcha directa. De todos modos, esto no repercute instantáneamente y es posible que todavía persista cierto estado mental brumoso. Es bueno saberlo para no forzar decisiones en estos días. Por otro lado, el inicio del año zodiacal poco a poco irá trayendo más disponibilidad para avanzar a paso firme.

Tip: ejercitá la asertividad.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) adquirió carácter de nueva en Piscis y se encuentra en fase creciente. Es posible que estés un poco más sensible que de costumbre pero, también, más irascible o a la defensiva. El ingreso del Sol en Aries toca tu fibra más guerrera y puede ser interesante salir a luchar por lo que querés.

Tip: tomate en serio tus deseos.

Horóscopo La Nacion Revista

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) ingresa en Aries y es posible que sientas el cambio de vibración, porque esta temporada realza tus características más fueguinas y enérgicas. También puede ser que estés más impaciente, con lo cual, vale la pena hacer un esfuerzo e intentar mantener la templanza ya que no son tiempos para darle rienda suelta a la agresividad.

Tip: cuidado, porque descargar maltratando no es una opción.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su retrogradación en Piscis y el sábado retoma su marcha directa. De todos modos, es posible que la mente todavía esté un poco desorientada y que cueste cerrar acuerdos o definir pendientes durante unos días más. Por otro lado, el ingreso del Sol en Aries puede precipitar decisiones que requieren más elaboración.

Tip: no fuerces lo que todavía no está maduro.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Aries, tu eje complementario, e interpela tus ganas más sinceras, te propone que conectes con aquello que valoras para que puedas, también, tomar distancia de lo que ya no te interesa. El comienzo de la temporada de Aries potencia tu ímpetu para sobreponerte a temores infundados.

Tip: evitar el conflicto también es una forma de perder.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada a la familia. Mientras tanto, Urano (planeta de los cambios) empieza a despedirse de Tauro, tu eje complementario. Este final de recorrido puede volver visible y nítido cómo fuiste modificando en los últimos siete años tu modo de estar en pareja.

Tip: la recompensa tiene otro sabor si podés esperarla.

Horóscopo de la semana. Foto: Canva

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su marcha directa en Cáncer y este cambio de dirección trae perspectiva temporal, permite ver en qué zonas de tu vida creciste y en cuáles te gustaría un poco más de expansión. Por otro lado, la Luna nueva en Piscis activa el plano familiar con energía de proyectos.

Tip: pensá en tu futuro sin desestimar el presente.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries y está dando inicio a un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Ahí también está Neptuno (planeta asociado al inconsciente) y ahora se suma el Sol (fuente de energía del zodíaco). Esta gran disponibilidad de energía de Aries puede incentivar tu furia, pero ya sabés que eso puede jugarte en contra.

Tip: el que se enoja pierde.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Tauro y está terminando de macerar un largo camino de siete años de cambios en tu dinámica familiar. Mientras tanto, el ingreso del Sol en Aries puede despertar impulsos desprolijos o agresivos.

Tip: tener razón y saber decirlo son cosas distintas.

Ascendente en Piscis

Tu temporada se despide con una Luna nueva en tu signo, que para vos da inicio a un ciclo emocional de seis meses que irá, progresivamente, mostrándote nuevas posibilidades de desarrollo personal orientado a potenciar tu bienestar. Eso sí: no hay magia, la voluntad de estar mejor depende de vos.