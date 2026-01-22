Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 23 de enero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) ingresó en Acuario y da inicio a una nueva temporada zodiacal que trae una propuesta de cambios personales y colectivos. Esto se refuerza por los tránsitos de Plutón (planeta de la transformación), Marte (planeta de la acción), Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones) en Acuario. Por otro lado, Neptuno (planeta asociado al mundo onírico) ingresa en Aries, donde estará por los próximos veinte años.

Empezó la temporada de Acuario Pixabay

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) ingresó en Acuario y de a poco irá despertando alguna incomodidad en tu relación con la tecnología y las redes. Quizá sea un buen momento para revisar las horas que estás frente a las pantallas y generar un nuevo hábito. Por otro lado, el ingreso de Neptuno (planeta del inconsciente) en tu signo irá, poco a poco, ablandando tu faceta sensible.

Tip: no te envenenes.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada al desarrollo laboral. Allí también se encuentran Marte (planeta de la acción) y Mercurio (planeta de la comunicación). Es un buen momento para lanzar proyectos profesionales colectivos.

Tip: confía en lo distinto.

Ascendente en Géminis

La energía de este fin de semana es propensa para viajes para las personas con ascendente en Géminis Shutterstock

Mercurio (tu regente) ingresó en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada a los viajes y los aprendizajes vitales. Es un momento para abrir tu mente, para explorar nuevos horizontes y ver qué estimula tu intelecto. Si estabas con bloqueo creativo, algo se suelta.

Tip: con sentido.

Ascendente en Cáncer

Empezó la temporada de Acuario y se activa la zona de tu carta natal asociada a la intimidad por los tránsitos del Sol, Venus, Marte y Mercurio en ese signo. Puede ser que durante estos días te toque soltar y dejar atrás un tema emocional para poder avanzar.

Tip: elegí bien con quiénes competir.

Ascendente en Leo

Información energética importante para vos: empezó la temporada acuariano, tu eje complementario, y se activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Además del Sol, allí transitan Venus (planeta de las relaciones), Plutón (planeta de la transformación), Mercurio (planeta de la comunicación) y Marte (planeta de la acción). Buen momento para tener conversaciones sinceras, pero también desapegadas.

Tip: el diálogo construye puentes.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada a la rutina y la salud. Ahí también están Venus (planeta de las relaciones), el Sol (fuente de energía del Zodíaco), Marte (planeta de la acción) y Plutón (planeta de la transformación). Estos planetas eran energía de cambio radical. Es un buen momento para modificar de raíz tu rutina.

Tip: pequeños cambios, grandes resultados.

Ascendente en Libra

Las personas con ascendente en Libra se enfocarán en la pareja y el romance Shutterstock

Venus (tu regente) ingresó en Acuario y activa la zona de tu carta natal asociada al romance. Ahí también están Plutón, Mercurio, el Sol y Marte. A su vez, Neptuno ingresa en Aries y activa el ámbito de la pareja. Hay mucha energía de idealización.

Tip: cuidado con ver al otro como te gustaría que sea y no como es.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y la familia y ahora se suman el Sol, Venus, Marte y Mercurio que también transitan por este signo de Aire. En términos psicológicos, puede ser que sientas ganas de renovar tu espacio, mudarte o simplemente redefinir qué significa para vos tener un refugio seguro.

Tip: no te precipites a responder.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y descansa de las conexiones planetarias. Durante estos días se mantiene muy activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación por los tránsitos del Sol, Plutón, Venus, Marte y Mercurio en Acuario. Puede haber conversaciones reveladoras o iniciáticas.

Tip: decí lo que pensás, tus palabras tienen peso.

Ascendente en Capricornio

Terminó tu temporada y ahora el alto voltaje energético se encuentra en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores, por los tránsitos del Sol, Plutón, Marte, Venus y Mercurio en Acuario. Es buen momento para replantear cómo ganas y gastas tu dinero, pero también cómo te valoras por quién sos y lo que haces.

Tip: sos mucho más que tus logros.

Ascendente en Acuario

Las personas con ascendente en Acuario pueden aprovechar su temporada para reinventarse shutterstock - Shutterstock

Información importante para vos: empezó tu temporada y, además del Sol, se encuentran transitando por tu signo Plutón, Marte, Venus y Mercurio. Esta gran disponibilidad energética te pone en el centro de la escena. Es una buena oportunidad para reinventarte, para liberarte.

Tip: liderá desde la diferencia.

Ascendente en Piscis

Este fin de semana el protagonismo está en la zona de tu carta natal asociada a los finales, donde se encuentran el Sol, Venus, Marte y Mercurio transitando por Acuario. Por eso, no te extrañes si este fin de semana necesitas descanso y conexión espiritual.