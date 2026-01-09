Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en enero

El inicio del 2026 es para muchas personas la oportunidad de abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Es un momento para renovar energías, establecer objetivos a futuro y una actitud diferente en ciertos aspectos a la del ciclo anterior. Enero se trata del punto de partida emocional, mental y energético para los meses siguientes, por lo que se recurre a una revisión de deseos y se esperan nuevas oportunidades y buena suerte.

Los mantras cumplen un rol muy importante a la hora de establecer intenciones. Son frases breves que buscan alinear un objetivo con la realidad. Para muchos es una manera de manifestar buena fortuna, amor, prosperidad o algún deseo. Su origen se remonta a tradiciones espirituales antiguas, por lo que sus formatos van desde diferentes idiomas milenarios hasta versiones más modernas.

Para decir un mantra, se recomienda elegir un momento tranquilo del día, donde se encuentre la calma y soledad preferentemente. Es necesario repetir la frase en voz alta o de manera interna de modo claro. Se aconseja pensar o visualizar los objetivos deseados, las emociones que se buscan sentir o realidad anhelada. Muchos lo enuncian luego de un ritual o meditación para asegurar que la mente se encuentre despejada y la persona se alinee con la energía adecuada para manifestar.

A continuación, un mantra dirigido a cada signo del Zodíaco para iniciar enero con buena suerte.

Aries: “Om Aim Saraswatyai Namaha”

Es un mantra hindú dirigido a Saraswati, la diosa del conocimiento, el arte y el aprendizaje. Se aconseja recitarlo para cultivar claridad mental, mejorar la memoria y profundizar la atención en actividades intelectuales o creativas. Es por ello que es la opción indicada para el nacido bajo el signo del carnero que busca expandir sus horizontes profesionales en este 2026.

Una alternativa en español a este dicho es: “Concentro mi energía en lo que importa y avanzo con claridad”.

Tauro: “Om Shreem Hreem Kleem”

Las personas de Tauro pueden decir esta oración para atraer la abundancia y buenas energías. Este signo de Tierra adora disfrutar de las recompensas por sus esfuerzos, por lo que durante enero pueden manifestar la prosperidad económica para su libre disfrute.

Otra opción para este mantra puede ser: “Reconozco mi esfuerzo y me permito disfrutar de lo que construí”.

Géminis: “Om Mani Padme Hum”

Esta frase proviene del budismo tibetano que se utiliza para conectar con el interior y los sentimientos verdaderos. Esto será útil para el signo de los gemelos, que posee una personalidad muy sociable que dedica mucha energía al exterior.

Existen otros mantras en español como: “Me conecto con mi corazón y confío en lo que siento”.

Cáncer: “Om Namah Shivaya”

Este mantra le da a las personas de Cáncer confianza para enfrentar el 2026 shutterstock - Shutterstock

Es uno de los mantras más conocidos del hinduismo, que se dirige al dios Shivá, que está relacionado con la transformación interior y la autoconfianza. Es ideal para las personas de Cáncer que en este 2026 desean reclamar su valor, protagonismo y reconocimiento que tanto merecen.

Una alternativa en español a este dicho es: “Reconozco mi valor y ocupo mi lugar con seguridad”.

Leo: “Lokah Samastah Sukhino Bhavantu”

Este sánscrito se invoca para alcanzar la felicidad y la libertad plena. Se recita especialmente para alcanzar un bienestar general y el sentido de comunidad, cualidades que los leoninos pueden trabajar durante este año.

Otra opción para este mantra puede ser: “Comparto mi luz y construyo junto a quienes me rodean”.

Virgo: “So’ham”

La traducción de esta frase es “yo soy eso” o “eso soy yo”, por lo que otorga autenticidad, seguridad y confianza en uno mismo. Este signo de Tierra puede realizar una meditación para enunciarlo, lo que le ayudará a generar una relación cercana con su verdadera esencia.

Otra opción simplificada al español puede ser: “Escucho mi voz interior y confío en su guía”.

Libra: “Sat Nam”

Este mantra es muy popular en el Kundalini yoga y se traduce en “mi verdad es mi identidad”. Su repetición ayuda al amor propio, la autenticidad y la seguridad en uno mismo. Será muy beneficioso para el signo de la balanza, que a veces duda y depende de los demás.

Existen otros mantras en español como: “Mi palabra tiene valor y la sostengo con coherencia”.

Escorpio: “Om Gam Ganapataye Namaha”

Es considerado como uno de los mantras más poderosos para iniciar nuevos ciclos, algo que las personas de Escorpio anhelan para este 2026. Ayuda a superar adversidades y obtener fuerza luego de momentos difíciles.

Una alternativa en español a este dicho es: “Inicio una nueva etapa desde mi transformación”.

Sagitario: “Om Bhagavate Vasudevaya”

Significa “me inclino ante el Señor que reside en todos los seres” y se utiliza para adquirir serenidad y claridad mental. Se enuncia también para concientizar acerca de la pertenencia en comunidad, algo que podría brindarle a los sagitarianos muchos aprendizajes.

Otra opción para este mantra puede ser: “Reconozco mi lugar y lo afirmo con confianza”.

Capricornio: “Hare Krishna”

Este mantra ayudará a las personas de Capricornio conectar con sus sentimientos Shutterstock

La versión completa de esta frase sagrada es “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”. Su repetición ayuda a la apertura emocional, la alegría y conexión interior, aspectos que el signo de la cabra podría adoptar en enero para obtener buena suerte.

Existen otros mantras en español como: “Me permito disfrutar de la vida sin perder mi rumbo”.

Acuario: “Om Shanti Shanti Shanti”

Con la presencia de Plutón en su signo, Acuario enfrenta meses desafiantes. Es por ello que se aconseja recitar frases que invoquen a tranquilidad y paz, además de agradecimiento por lo que se tiene. Esta frase invoca la armonía, felicidad y capacidad de ver la realidad con optimismo y esperanza.

Otra opción para este mantra puede ser: “Vivo el presente y valoro lo que sucede hoy”.

Piscis: “Aham Prema”

Este mantra se encuentra basado en sílabas sánscritas que refieren a “Yo soy amor”, lo que combina a la perfección con el espíritu genuino y dulce de los piscianos. Podrán recitarlo para conectar con su interior y vivir un mes fiel a sus principios y con autenticidad.

Una alternativa en español a este dicho es: “Soy fiel a mí mismo y honro mi esencia”.