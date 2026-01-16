Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero

Enero es la oportunidad para muchos de renovar sus energías, establecer nuevas metas y transformar su realidad. Se trata del primer mes de doce, considerado como un momento clave para las decisiones, dejar atrás el pasado y adoptar nuevas formas de vida que se alineen con los objetivos para este 2026. La intención y la planificación son fundamentales durante estas semanas, algo que para muchos puede causar cierta ansiedad y expectativa. Durante este período, es habitual que se redefinan los propósitos personales, laborales y emocionales.

El uso consciente de colores es una manera de manifestar ciertas intenciones y energías. Cada tonalidad posee un significado en particular que impacta tanto en el estado de ánimo como en la percepción que se tiene de uno mismo. Diferentes culturas las relacionan con ciertas cualidades específicas, como la fuerza, la calma, la creatividad o la abundancia.

Esta conducta puede adoptarse a través de una prenda de vestir, un accesorio, un objeto personal o incluso detalles en el entorno. La importancia radica en la intención que acompaña esa elección y cómo integrar el color de una manera consciente.

A continuación, los colores de la suerte para cada signo del Zodíaco en enero.

Aries: rojo

Este signo de Fuego se encuentra regido por Marte, el planeta de la acción, conocido también como el astro rojo. Es por ello que este color es ideal para potenciar su buena fortuna durante el primer mes del año. Ayudará a los arianos con temas asociados con la toma de iniciativa, la fuerza, la pasión y la audacia, por lo que es perfecto para el inicio de un nuevo ciclo con energías renovadas.

Tauro: amarillo

El amarillo acompaña a las personas de Tauro en su proceso de expansión y optimismo. Este signo puede ser por momentos un tanto serio, pesimista o testarudo. Le cuesta aceptar ciertas derrotas y mediar con el la falta de perfeccionismo. Este color lo ayudará a ver la realidad desde una nueva perspectiva, con mayor claridad y apertura. También brindará creatividad y un estado de ánimo alegre, ideal para comenzar un nuevo año.

Géminis: verde

El primer mes del 2026 es para el signo de los gemelos la oportunidad de ordenarse y ser consecuente con sus ideas. Es por ello que el verde es la mejor opción para acompañar a sus nacidos en su búsqueda de estabilidad y concreción. Es un tono asociado al crecimiento, la prosperidad y el equilibrio, que otorga mayor racionalidad y practicidad a las rutinas.

Cáncer: dorado

Éxito, reconocimiento y abundancia son algunas de las cualidades que expresa este original color. Durante enero, las personas de este signo de Agua buscan fortalecer su estabilidad y encontrar seguridad en todos los aspectos de su vida. El dorado los ayudará a alcanzar el nivel de autoestima que tanto necesitan y no dudar de sí mismos.

Leo: blanco

El blanco traerá tranquilidad a las personas de Leo en enero

Esta tonalidad acompañará a los leoninos en un proceso de limpieza energética y renovación interna. Son enérgicos, extrovertidos y viven la vida con rapidez. Podrán alcanzar la tranquilidad, seguridad emocional y equilibrio en sus rutinas si llevan este tono a diario.

Virgo: fucsia

Este color vibrante conecta a las personas de Virgo con su costado más creativo. Una de las metas de este 2026 para este signo de Tierra es divertirse más y no preocuparse. Este tono ayudará a sus regidos a conocer gente nueva, ser más sociable y no limitarse a la hora de pasarla bien.

Libra: marrón

El signo de la balanza comienza el año con anhelos de estabilidad financiera. El marrón acompaña a los librianos en su búsqueda de bienestar y equilibrio. La clave de enero es comprender que, para alcanzar la buena fortuna y abundancia, se necesita esfuerzo a diario y paciencia.

Escorpio: plateado

El plateado es un color que combina transformación y visión a futuro, cualidades propias de este signo de Agua. Las personas de Escorpio se sentirán a gusto con este tono, que les da brillo y moderación. Expresa la estabilidad financiera, abundancia e inteligencia de bajo perfil, actitudes que se alinean con su energía personal.

Sagitario: azul marino

Esta tonalidad aporta orden, compromiso y enfoque al signo del arquero. Los sagitarianos tienden a distraerse y postergar ciertas responsabilidades por motivos de ocio y diversión. Para enero, este color les aporta la disciplina que tanto necesitan para alcanzar su mayor potencial y excelencia.

Capricornio: celeste

Este signo de Tierra busca confort, tranquilidad y seguridad en todos los aspectos de su vida. En el inicio del 2026, el celeste los conecta a sus nacidos con su mundo emocional y afectivo, lo que aporta mayor empatía, calma y conexión con su círculo cercano. Los ayuda a escuchar necesidades internas y a fortalecer sus relaciones desde un lugar más genuino y relajado.

Acuario: naranja

El naranja es el color ideal para las personas de Acuario en enero

Las personas de Acuario podrán llevar este tono para mantener su mente positiva. El comienzo de un nuevo año puede resultar cansador y, en vísperas de su cumpleaños, pueden sentirse sensibles y con la necesidad de confeccionar muchos balances. Este color les dará la energía que tanto necesitan y conectarán con su costado más creativo para distraerse y encontrar sus momentos de relax.

Piscis: violeta

Es el color que mejor acompañará a las personas de Piscis en su proceso de renovación espiritual y emocional. Enero simboliza un nuevo comienzo, trasmutación y la capacidad de reinventarse. Es sí que este tono los alinea con su costado más sensible e intuitivo, con el fin de alcanzar una consciencia verdadera y sabiduría.