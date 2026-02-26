Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 27 de febrero?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido en Piscis (último signo de la rueda zodiacal) y esta temporada propone conexión emocional con lo que sentimos. Esta vibración prevalece porque Mercurio (planeta de la comunicación), Venus (planeta de las relaciones) también se encuentran en el signo de los peces. Además, el cielo se prepara para el eclipse de Luna llena del martes que suma una atmósfera intensa y sensible. Es bueno saberlo para dosificar actividades y respetar momentos de descanso.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Los signos se preparan para el eclipse lunar total del próximo martes 3 de marzo Shutterstock

Ascendente en Aries

Saturno (planeta asociado al compromiso) y Neptuno (planeta asociado al inconsciente) están dando los primeros pasos en tu signo y se encuentran conectados matemáticamente. Esta configuración no trae un impacto instantáneo, sino que opera en el largo plazo. Es buen momento para mejorar el modo en que te relacionas con tus objetivos y el trabajo.

Tip: cuidado con la exigencia.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido en Piscis en la zona de tu carta natal asociada a las amistades y ahí también están el Sol y Mercurio. Es buen momento para revisar qué vínculos te nutren genuinamente y cuáles te sacan energía.

Tip: no apures tus decisiones.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: Mercurio (tu regente) empezó su marcha retrógrada en Piscis. Este cambio de dirección es ideal para revisar tus últimas decisiones para hacer las paces con lo que dijiste y ver si tenés que pedir disculpas o no.

Tip: no te victimices.

Ascendente en Cáncer

Puede que las personas con ascendente en Cáncer no sepan bien qué sienten en estos días (Foto: Freepik)

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se encuentra en fase creciente y se prepara para el próximo eclipse del 3 de marzo. Puede ser que ya lo estés sintiendo y el cuerpo te pida bajar un cambio. Hay mucha energía sensible en el cielo y pueden ser días de cierta desorientación emocional.

Tip: hacele lugar a tu intuición.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Piscis y activa la zona de tu carta natal asociada a la intimidad con energía sensible. Ahí también se encuentran Mercurio y Venus. En términos psicológicos, puede ser que te sientas más emocional que siempre. Es bueno saberlo para no juzgarte y ver qué vías de descarga encontrás para lidiar con lo que te pasa.

Tip: amigate con lo inexplicable.

Ascendente en Virgo

Información energética importante para vos: la temporada de Piscis, tu eje complementario, continúa avanzando y la zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activada por los recorridos de Mercurio y Venus. Por otro lado, Mercurio (tu regente) inició su período de retrogradación y este cambio de dirección puede ayudar a ver las cosas de otra manera.

Tip: escuchá antes de responder.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Piscis y lleva su energía a la zona de tu carta natal asociada a la rutina. Ahí también están el Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta asociado a la comunicación), que proporcionan un mayor registro de tu faceta sensible. Es buen momento para revisar hábitos y ordenar prioridades.

Tip: distribuí tu tiempo de un modo realista.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa avanzando lentamente por Acuario en la zona de tu carta asociada al hogar y su energía transformadora te propone soltar el control y liberarte de esa fantasía de omnipotencia. Por otro lado, la gran cantidad de planetas en Piscis actúan en la zona de tu carta natal asociada a la identidad y el romance.

Tip: tu sensibilidad es una riqueza.

Ascendente en Sagitario

Este fin de semana las personas con ascendente en Sagitario se harán replanteos sobre la familia Shutterstock

Durante estos días se encuentra muy activada la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia por los recorridos del Sol, Venus y Mercurio en Piscis. Pueden ser días con replanteos en el ámbito doméstico o llamados de atención para que te pongas al día con tu familia.

Tip: a veces toca aceptar los errores.

Ascendente en Capricornio

Información energética importante: Saturno (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Aries y está dando inicio a un nuevo recorrido zodiacal en la base emocional de tu carta natal. Ahí también está Neptuno (planeta asociado al inconsciente). La interacción entre ambos planetas trae información importante sobre el modo en que procesas tus pensamientos y emociones.

Tip: no busques falsas linealidades.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) continúa su recorrido por los últimos grados de Tauro y, a su vez, Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa avanzando en tu signo. Estos movimientos preparan el terreno para un cambio radical, pero mientras el desafío está en armar una rutina amable y posible para tu día a día.

Tip: no pierdas de vista el presente.

Ascendente en Piscis

Información importante: tu temporada continúa avanzando y te trae una inyección de vitalidad extra. De todos modos, no deja de ser un momento de introspección y repliegue porque, a su vez, Mercurio inició su marcha retrógrada en tu signo.