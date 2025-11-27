Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 28 de noviembre?

El Sol (fuente de energía del zodíaco) empezó su recorrido por Sagitario (último signo de fuego) y esta temporada trae un clima de resolución y reconciliación con lo que sucede, con lo que elegimos y queremos. Saturno (planeta del compromiso) retomó su marcha directa en los últimos grados de Piscis y el cierre de este tránsito trae energía de cierre. Vale la pena aprovecharlo para dar por terminado aquello con lo que no queremos seguir lidiando en 2025.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Empezó la temporada de Sagitario

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Sagitario y te propone confiar en tus arrebatos, guiarte por tu deseo. El recorrido de Saturno (planeta del compromiso) en Piscis en la zona de tu carta natal asociada a los finales acompaña tu determinación para dejar atrás un proyecto que ya no te representa.

Tip: actúa a favor de tu expansión.

Ascendente en Tauro

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio, tu eje complementario, y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer y Saturno (planeta del compromiso) en Piscis. Esta configuración es sutil, pero profunda: mueve tus emociones y las pone a flor de piel.

Tip: nunca está de más expresar ternura.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su marcha retrógrada en Escorpio en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es un gran momento para reelaborar temas sensibles, para resignificar el modo en que veías una situación y entregarte a la aceptación. El comienzo de la temporada de Sagitario, tu eje complementario, trae energía de reconciliación para vos.

Tip: la reconciliación puede ser con tus decisiones.

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Piscis. Esta vibración de cierre y gran sensibilidad se ve potenciada por el trígono que conecta a Júpiter en Cáncer junto con Mercurio y Saturno. Para vos, esta configuración es ideal para darle lugar a tu faceta más tierna, para encontrarte con la riqueza de tus emociones.

Tip: lo primero es la relación con vos.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) ingresó en Sagitario y esta temporada te ayuda a conectar con tus ganas de pasarla bien, de celebrar y disfrutar. Trae, además, una inyección de energía vital que te suma ímpetu para cerrar pendientes antes de que termine el año.

Tip: cuidado con el despilfarro.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) continúa su período de retrogradación en Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y la reflexión. Es buen momento para pensar las cosas desde otro punto de vista, para apostar por hablar las cosas y ver cómo te sentís después de exteriorizar lo que te pasa.

Tip: la empatía empieza por vos.

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Venus (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana conecta en trígono con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer y Saturno (planeta del compromiso) en Piscis. Esta configuración activa capas subterráneas de tus emociones, como si algo se ablandara.

Tip: no blindes tus emociones.

Ascendente en Escorpio

Si bien tu temporada terminó, es posible que todavía estés bajo los impactos de la interacción del Sol con Urano, ya que esta configuración tiene la capacidad de mover el tablero y correr de lugar algunas piezas. Además, los tránsitos de Mercurio y Venus en tu signo mantienen elevada la intensidad unos días más.

Tip: momento ideal para desmalezar.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: empezó tu temporada y el recorrido del Sol en tu signo te suma vitalidad. Además, Júpiter (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Cáncer y este fin de semana conecta en trígono con Venus en Escorpio y Saturno en Piscis. Esta interacción pone de relieve cuán importante es cuidar tu parte afectiva y emocional, aunque sientas apremio en términos laborales.

Tip: la prioridad la estableces vos.

Durante la temporada de Sagitario, las personas con ascendente en este signo tendrán que cuidar su parte afectiva y emocional Shutterstock

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos: Saturno (tu regente) retomó su marcha directa en Piscis y este movimiento marca un punto de inflexión después de meses de revisión interna. Es momento de soltar el control donde ya no es necesario.

Tip: asumí tu rol como autoridad.

Ascendente en Acuario

Es posible que todavía estés procesando el impacto de la conexión del Sol con Urano (tu regente) en tránsito por los últimos grados de Tauro. De hecho, todavía se mantiene la conexión matemática. Es bueno saberlo porque energéticamente se trata de un momento de cosecha después de un largo ciclo de renovación personal.

Tip: la transformación genuina es desde adentro.

Para los que tienen ascendente en Acuario: la transformación genuina es desde adentro drazen_zigic - drazen_zigic

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: Saturno retomó su marcha directa en tu signo y este fin de semana conecta en trígono con Venus en Escorpio y Júpiter en Cáncer. Esta configuración te ayuda a integrar todo lo que procesaste durante los últimos meses y a sentir mayor confianza en tus decisiones.