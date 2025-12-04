Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de diciembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Sagitario (último signo de Fuego) y los efectos de esta temporada ya empiezan a sentirse: las ganas de celebrar, de disfrutar de la vida, de vivir con más optimismo y menos dramatismo. Además, el jueves es la Luna llena en Géminis que trae una lección vincular, obvia, pero no por eso menos relevante: el diálogo necesita del ida y vuelta para circular; hablar incluye escuchar.

Este jueves 4 de diciembre es la Superluna llena en Géminis Gemini

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido en Sagitario y potencia tu confianza y capacidad de autoafirmación. Es buen momento para planificar un nuevo objetivo con arrojo. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y los vínculos de paridad.

Tip: cuidado con el monólogo.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Sagitario y te propone expansión personal y vincular. Es buen momento para aprovechar tus ganas de crecer. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores.

Tip: no desprecies el poder de lo simbólico.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) retomó su marcha directa en Escorpio en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y este cambio de dirección trae un aire renovado, puesto que pone en perspectiva lo que te estuvo pasando en el último tiempo. En sintonía, la Luna llena en tu signo del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses y puede ser interesante hacer el ejercicio de ver cómo te sentías hace seis meses con un tema inquietante y cómo estás ahora con eso.

Tip: vos sabés mejor que nadie que todo es relativo.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: la Luna (tu regente) adquiere carácter de llena en Géminis, en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Aunque sea difícil de aceptar que hay cosas que ya no van más, es buen momento para ver qué está terminando. ¿Es un modo de ver las cosas, una relación, una etapa?

Tip: si sucede, conviene.

Ascendente en Leo

Este fin de semana, las personas con ascendente en Leo se enfocarán en sus amistades (Foto: Freepik) Anna Bizon

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Sagitario y este fin de semana conecta con la Luna llena en Géminis, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo. Es buen momento para revisar cómo te vinculas con tus amigos y con tu red de afectos: ¿hay reciprocidad en cómo se cuidan y acompañan?

Tip: no te olvides de ejercitar la escucha.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) retomó su marcha directa en Escorpio en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y la reflexión. Es posible que, poco a poco, encuentres la claridad que estabas anhelando. Por otro lado, el jueves es la Luna llena en Géminis que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a tu trabajo y profesión. Puede ser una oportunidad para reconocer tu lugar de autoridad.

Tip: no hagas más la lista de lo que falta, hace la lista de tus logros.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Sagitario y activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación. Es buen momento para conversaciones que abran horizontes. Al mismo tiempo, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona asociada al extranjero y es posible que una decisión vinculada a viajes o inmigración ya haya tomado su forma final.

Tip: momento de síntesis.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Acuario, y su efecto va sintiéndose en el modo en que te relacionas con las redes sociales y la tecnología. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves ilumina un proceso emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Es buen momento para ver qué pactos afectivos necesitan actualizarse.

Tip: a veces aliviar la tensión es la mejor manera de recuperar el poder.

Ascendente en Sagitario

El Sol sigue transitando por tu signo y renueva tu energía vital. El ingreso de Venus en Sagitario refuerza la vibración entusiasta y alegre. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para reflexionar sobre qué necesitás del otro y qué estás ofreciendo.

Tip: para que haya confianza tiene que haber acuerdos claros.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha directa en Piscis y este movimiento marca un punto de inflexión después de meses de revisión interna. Es buen momento para tomar las riendas de aquello que querés concluir antes de que termine el año. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: no subestimes el poder de los hábitos.

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada por los últimos grados de Tauro y Plutón (planeta asociado a la transformación) mantiene su recorrido por los primeros grados de tu signo, el mayor impacto de este fin de semana está dado por la Luna llena en Géminis. Para vos, cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Tip: es un buen momento para mirar para atrás y ver todo lo que te permitiste cambiar.

Ascendente en Piscis

Las personas con ascendente en Piscis cierra un ciclo emocional relacionado al hogar y la familia Shutterstock

Saturno continúa su marcha directa en tu signo y empieza a ser visible el efecto de este tránsito en vos: algo se afianza en tu modo de sentir, en la aceptación de tu sensibilidad como riqueza y no como obstáculo. Por otro lado, la Luna llena en Géminis del jueves cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al hogar y la familia.