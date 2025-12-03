Amor y pasión en diciembre 2025: ¿cómo afecta la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

El 2025 concluye con un mes intenso, de emociones fuertes y cierres en materia del amor. En ese sentido, diciembre invita a las personas a buscar en su interior su propósito para el año entrante, un camino en el que la honestidad es clave para plantar las bases del futuro.

La temporada de Sagitario ―que inició el 23 de noviembre y se extiende hasta el 21 de diciembre― es impulsiva, aventurera y expansiva. Por este motivo las personas tienen deseos de buscar nuevos horizontes.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Por su parte, este jueves 4 se dará la Luna Llena en Géminis. Esta ayuda a dar mayor claridad a las conversaciones pendientes y permite exteriorizar sentimientos reprimidos.

El 11 de diciembre Mercurio ingresa en Sagitario, un tránsito que favorece a la complicidad entre personas a través de confesiones. Sin embargo, podría generar cierta impaciencia y poco cuidado a la hora de utilizar palabras, con tendencias a una frontalidad un tanto desprolija.

El día 20 ocurrirá la Luna Nueva en Sagitario, una posición astrológica que abre las puertas a nuevas dinámicas: da la posibilidad de reconstruir vínculos y ayuda a la toma de decisiones, siempre que sean desde la libertad. Es una etapa esencial para pensar primero en uno mismo y, luego, en cómo relacionarse con otros. Al día siguiente, el Sol entra en Capricornio, lo que marca un giro hacia relaciones maduras, estables y proyectadas al futuro.

El mes concluye con el ingreso de Venus en Capricornio, el miércoles 24 de diciembre, que puede beneficiar a quienes deseen construir relaciones duraderas, con compromisos claros y metas a futuro.

Durante todo el mes, Júpiter y Urano permanecen en un tránsito retrógrado, lo que genera reflexiones intensas sobre la libertad en el amor y los miedos al cambio.

A continuación, cómo afectarán los tránsitos planetarios de diciembre a cada signo del Zodíaco en el amor.

Aries

El signo del carnero experimenta un mes de sinceridad emocional, con la Luna Llena en Géminis que dispara nuevas preguntas acerca de sus dinámicas amorosas. Es un buen momento de sincerarse, realizar un trabajo interno y comprender los deseos propios para poder comunicarlos con empatía y claridad a quien corresponda.

Tauro

En diciembre las personas de Tauro buscarán una unión verdadera con su persona especial (Foto: FreeP¡CK)

Las personas de este signo de Tierra se encuentran ante un mes estable y emocionalmente correspondido. La energía de Sagitario las lleva a evaluar sus expectativas románticas y Mercurio las anima a expresarse con libertad, sin miedo a ser juzgados. Venus en Capricornio fortalece su deseo de unión auténtica, lo que puede conducir a grandes decisiones como dar un paso más en sus vínculos o formalizar su relación.

Géminis

El signo de los gemelos enfrenta unas semanas interesantes en el amor. Intensidad emocional, sinceridad y aventura serán protagonistas de diciembre. La Luna Llena en su constelación ayuda a sus nacidos a obtener revelaciones internas que transforman su manera de amar, lo que abrirá la comunicación y permitirá obtener una mayor confianza con su persona especial.

Cáncer

Este signo de Agua vivirá unos días de dudas y melancolía. Puede que los balances de fin de año lo hagan dudar sobre sus decisiones pasadas o lamentar ciertos comportamientos. Los cancerianos deben aprovechar la temporada de Sagitario para liberarse, probar cosas nuevas y dejar atrás lo que ya no les sirve en materia del amor.

Leo

Las personas de Leo podrán disfrutar y vivir al máximo durante el mes de diciembre. Son semanas ideales para la pasión. La temporada de Sagitario las ayuda a salir de la rutina, por lo que pueden viajar, visitar sitios nuevos o conocer otras formas de divertirse. La clave es incluir su vida sentimental para crear nuevos recuerdos.

Virgo

Puede que las personas de Virgo sientan tensión en sus vínculos durante el último mes del año (Foto: Freepik)

Es momento de ordenar emociones y analizar sus necesidades afectivas. La Luna Llena en Géminis tensiona sus vínculos por sus expectativas exigentes y tendencia al perfeccionismo. Es hora de relajarse y buscar conectar desde un costado más vulnerable y sin ataduras del mundo material.

Libra

El signo de la balanza es conocido por su templanza y sutileza. Diciembre le depara a sus nacidos mayor claridad a la hora de evaluar sus emociones. Es un gran momento para tomar un paso en sus vínculos: confesar su amor, invitar a salir a alguien, comprometerse, mudarse o realizar un viaje con su pareja.

Escorpio

El escorpión vivirá reflexiones profundas sobre viejos patrones afectivos. Mercurio en Sagitario empuja conversaciones necesarias, aunque algunas serán incómodas. Sin embargo, el ingreso del Sol y Venus en Capricornio mejora la comunicación y genera una etapa más estable en las dinámicas amorosas de sus regidos.

Sagitario

En su temporada, los sagitarianos se encuentran listos para brillar. Podrán celebrar, reunirse con sus seres queridos y recibir amor. Es por ello que deben recordar la importancia de compartir con quienes aman por sobre sus metas individuales, viajes e individualismo.

Capricornio

La energía del mes favorece profundamente a Capricornio. En vísperas de su temporada, sus nacidos pueden permitirse cierto descanso y relajación. Es así que es un gran momento para celebrar, agradecer y establecer metas en su futuro amoroso. Es una buena temporada para conversar libremente con su persona especial.

Acuario

Reflexiones, dudas e inseguridad son algunos de los aspectos que el signo del aguador deberá enfrentar durante este mes. La Luna Llena en Géminis activa encuentros intensos y revela sentimientos que estaban reprimidos, por lo que los acuarianos pueden sentir cierta incertidumbre o arrepentimiento acerca de su comportamiento en los últimos meses.

Piscis

Las personas de Piscis deben intentar que no los invada la melancolía en diciembre Shutterstock

Las personas de Piscis se encuentran ante unas semanas intensas. Las emociones estarán a flor de piel, así que puede que fin de año los tenga un tanto confundidos y melancólicos. Es importante que puedan separar el cierre de ciclos y la nostalgia de sus vínculos.