Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Virgo y esta temporada llega a su clímax: Mercurio (planeta de la comunicación) ingreso en este signo y, además, el domingo se da el eclipse de Luna llena en Piscis. Se trata de un momento de cierre, en el que se vuelve muy evidente que hay que cortar patrones cuya repetición inconsciente solo causa daño. También puede ser una gran oportunidad para dejar ir un vínculo, un trabajo, algo que ya no va más.

Estos movimientos son de alto impacto y atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa en Libra, tu eje complementario, y este fin de semana conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer, en la zona de tu carta natal asociada a la familia y la tradición. Puede ser que con tu pareja estén frente a una decisión importante y es bueno saber que la energía acompaña con confianza y entusiasmo para llevarla a cabo. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.

Tip: para empezar algo siempre hay que terminar otras cosas antes.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Leo, donde estará hasta el 19 de septiembre. En términos energéticos, el foco pasa a estar en tus ganas de expresión, con lo cual, no te extrañes si le prestas atención extra a cómo te vestís. Por otro lado, el eclipse de Luna llena en Piscis del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los proyectos en equipo, al diseño del futuro.

Tip: asumí tu nuevo rol.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Virgo y activa la base emocional de tu carta con una propuesta de reorganización y funcionalidad doméstica. A su vez, el eclipse de Luna llena en Piscis del domingo cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al trabajo. Es bueno saberlo para mirar dónde estabas en ese momento y dónde estás ahora en ese ámbito.

Tip: lo importante es que cambies tu percepción.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante para vos: la Luna (tu regente) se prepara para el eclipse de Luna llena en Piscis del domingo. Con lo cual, no te asustes si hace unos días estás con más nerviosismo y ansiedad, o inclusive con una hipersensibilidad más fuerte que siempre. En términos energéticos se están moviendo capas subterráneas de apegos y heridas viejas que quieren ser cortadas de raíz.

Tip: decir que no puede ser una gran solución.

Las personas con ascendente en Cáncer puede pasar días de hipersensibilidad Prostock-studio - Shutterstock

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa dando sus primeros pasos en Virgo y te propone bajar un cambio, un ritmo más cuidadoso en tu rutina. Mientras tanto, Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido por tu signo y su energía coqueta te ayuda a sentirte bien. Por último, el domingo es el eclipse de Luna llena en Piscis, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad.

Tip: buen momento para escuchar tu plano sensible.

Ascendente en Virgo

Información energética importante: tu temporada continúa avanzando a paso firme y este fin de semana se dan movimientos de alto impacto. Por un lado, Mercurio (tu regente) ingresó en tu signo; por otro lado, Saturno (planeta asociado al compromiso) reingresó en Piscis, tu eje complementario, donde, a su vez, se da el eclipse de Luna llena el domingo. No intentes entenderlo en términos técnicos, se trata, más bien, de una propuesta de conexión con un plano sutil y sensible que puede ser una apertura a algo nuevo.

Tip: lo nuevo es el modo de relacionarte con vos.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Leo en la zona de tu carta natal asociada al futuro y los proyectos colectivos. Mientras tanto, Marte (planeta asociado al deseo) mantiene su tránsito por tu signo y realza tu capacidad de acción y avance. Por último, el domingo es el eclipse de Luna llena en Piscis, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: no es poca cosa, ya que en un buen día a día está el camino a la felicidad.

Ascendente en Escorpio

Mientras que Plutón (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Este fin de semana y los días subsiguientes puede ser que estés con especial intuición por el eclipse de Luna llena en Piscis del domingo, que cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Tip: es hora de que te amigues con el poder de tu sensibilidad.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este fin de semana conecta con Marte (planeta de la acción) en Libra. Esta interacción puede ser potente si la sintonizas como el envión necesario para activar algo que aún venías rumiando. Por otro lado, el domingo es el eclipse de Luna llena en Piscis que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la familia.

Tip: ¿qué lugar querés tener en tu familia?

Cómo es el impacto del eclipse de Luna llena en Piscis Alastair Grant - AP

Ascendente en Capricornio

Información energética importante para vos: Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su marcha retrógrada y acaba de reingresar en Piscis, donde se quedará hasta noviembre. Es el final de un ciclo de treinta años cuyos efectos tal vez sean difíciles de dimensionar, pero como el domingo hay eclipse de Luna llena en Piscis, tal vez sean días en los que caiga alguna ficha.

Tip: ejercitá tu intuición.

Ascendente en Acuario

Hay una combinación interesante de energía. Por un lado, Plutón (planeta de la transformación) continúa su marcha retrógrada en tu signo y Urano (tu regente) continúa su recorrido por los primeros grados de Géminis. Estos movimientos intensifican tu faceta mental. Por otro lado, el domingo es el eclipse de Luna llena en Piscis que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos.

Tip: no te dejes engañar, no todo puede controlarse desde tu mente brillante.

Ascendente en Piscis

Información energética importante: mientras que la temporada de Virgo, tu eje complementario, lleva tu atención a la zona de tu carta natal asociada a la pareja, el domingo se da el eclipse de Luna llena en tu signo que cierra un ciclo emocional de seis meses vinculado a la autopercepción y cómo te autoconoces.