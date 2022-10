Jimena La Torre: horóscopo de noviembre, signo por signo

escuchar

Jimena La Torre cuenta que le deparan los astros a cada signo del zodíaco en este mes de noviembre de 2022. La reconocida astróloga y tarotista devela, a través de las cartas y de su sapiencia, qué le espera a cada persona según su fecha de nacimiento en el penúltimo mes del año.

Las predicciones, en el caso de cada signo, se dividen según los tres decanatos que corresponden a la división del mes en tres segmentos de diez días.

Aries

Primer decanato: Tiene la justicia favorable y tiene que encontrarse con sí mismo. Hará un cambio con respecto a la realización de algún viaje que esté muy cansado con respecto a las decisiones que le hace tomar una de las mujeres de su familia que no es su esposa, sino alguna hija o alguna nieta. Preste atención y no haga las cosas por cansancio, porque les puede ir muy incómodo en la parte familiar. Para el dinero, le irá muy bien, ya que cobrará algún retroactivo a algún aumento de sueldo.

Segundo decanato: en este mes van a cambiar estructuras, cambiar cosas de lugar, los planetas lo van a ayudar muchísimo a partir del día 16. Ahí se van a sentir super felices. Tienen todo el apoyo de su familia en todo lo que hacen y tienen mucho avance profesional y laboral subidos al caballo del éxito.

Tercer decanato: estás en un estado de amor muy entregado con el que hay que tener cuidado para no terminar haciendo las cosas por amor y el dinero no es lo que te ilusiona. Te ilusiona el amor y ese amor termina no siendo lo que vos querés. Te va a ir muy bien con la parte económica. Súper bien. Vas a tener todas las aprobaciones en todo lo que estás haciendo: exámenes, temas de salud, la cabeza ordenada, la protección ancestral. Super bien para los Aries en noviembre.

Tauro

En noviembre sí o sí hay que hacer todo de a dos. No tomes una decisión si no es acompañado y en especial, acompañado por la justicia, que es una carta que marca que tenés que ir recto y seguro y sabiendo lo que vas a hacer y con un buen balance de todo.

Primer decanato: tiene que ordenar todo lo que tiene que ver con la salud y con la justicia. Sé que estás cansado y si estás cansado, descansá. No hay otra cosa, si uno se cansa, tiene que descansar. Descansá, porque Tauro tiene esa cosa de seguir y seguir, sobre todo los del primer decanato. No te olvides que el año que viene es de Aries Tauro. Están recontra creídos de que van a poder todo, pero falta. Noviembre es un mes que te va a ensañar a tener paciencia.

Segundo decanato: puede comprarse eso que tanto quiere comprarse, puede tener el equilibrio que necesita y lo van a llamar de ese trabajo que tanto está esperando. Con respecto al amor, si está en otra parte, ¿por qué no ir a buscarlo? Andá a buscarlo y te va a ir super super bien.

Tercer decanato: en principio se los ve con mucha vitalidad, pero hay que cuidar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que está instalado en ustedes, ya sea una obsesión por la parte psicológica con un chico, o algún tema de salud. Veo mucho tema de pareja. Eso que sabés que está instalado manejalo con el profesional indicado. Te vas de viaje, brillás, se te abren muchas puertas y disfrutás de la vida.

Géminis

Primer decanato: probablemente estén en una posición de romance, de encuentro con el amor. No te olvides que está Marte, que eso los apasiona un poco, los ubica en una posición como ‘caliente’ y si bien están cansados de algunas situaciones el amor reconforta y aparece. Probablemente te cambies de empresa en la que trabajás.

Segundo decanato: la pareja excelente, hay un viaje, les va a ir muy bien. Quizás tienen que dejar a algunas personas de la familia e ir con otras personas. Solo con tu pareja y que se quede el resto. La justicia te acompaña con un caballero de espadas que te ayuda a cortar con situaciones nocivas y te abre puertas laborales. Viajes, trabajo y viajes por trabajo.

Tercer decanato: son los más inteligentes, tienen el don de la palabra. Son número uno, van a poder todo lo que quieren, van a lograr esa empresa que están necesitando y la justicia los acompaña. Van a dirigir mucho su propia vida y van a ser muy independientes.

Cáncer

Los primeros 20 días de noviembre van a ser las estrellas porque el sol en Escorpio los beneficia de manera increíble. Además, Venus. Además, Mercurio. Así que hay trabajo, amor, aperturas.

Primer decanato: se ve muy bien el tema afectivo. Un rey que te acompaña, que te brinda todo lo que necesitás. Un compañero. Atención a la parte física. Cuidado a ese pasado incómodo que siempre aparece y cáncer siempre mete el dedo en la llaga, sobre todo los del primer decanato. Cuidado con creer que esas personas del pasado que vuelven a tu vida tienen un sentido. Ningún sentido, seguí para adelante. También te sale la justicia favorable.

Segundo decanato: la familia está en primer lugar, en situaciones donde la familia se tiene que ordenar porque están pasando momentos de muerte y renacimiento, cambios, situaciones donde la vitalidad no acompaña. No la tuya, sino la de alguien de tu familia. A cuidar mucho a las personas que amás porque es todo para vos, lo mejor es tu familia.

Tercer decanato: saben por dónde ir y cortar con la gente que no va. Probablemente tengan que cambiar de trabajo y tengan que decidir entre dos opciones muy interesantes y van a terminar siendo muy sabios en las decisiones que tomen. Serán muy inteligentes, con mucha luz y van a guiar al que realmente se lo merece. A brillar, mi amor. Te a ir super bien.

Leo

Buenas noticias para darte, porque los planetas te van a impulsar un montón en noviembre, pero después del 16.

Primer decanato: muy buena posición a nivel laboral. Impecable. En salud, hay que cuidarse un poco, sobre todo mientras está el sol en escorpio, porque puede ser que algunas cositas decaigan. Pero, después de que entra el sol en Sagitario vas a estar sentado en el trono del éxito y sobre todo a nivel laboral profesional. Si estás esperando que se te dé un trabajo, seguramente se te va a dar, y de muy buena manera.

Segundo decanato: se los ve muy sabios, muy seguros, muy definidos hacia su meta sin querer cambiar nada ni dejar de hacer lo que están haciendo. Les va a ir super bien. Adelante, segundo decanato.

Tercer decanato: son los que están siempre óptimos. Tienen una protección celestial de todo estilo. Les va a ir muy bien en todo lo que estén haciendo. Hay una construcción que no van a dejar de hacer. Van a seguir construyendo, avanzando, creyendo. Adelante con este proyecto que tienen que lo dejan para el final de noviembre.

Virgo

Primer decanato: atentos porque van a tener que sacar muchas cosas pesadas, como algo que tienen instalado, antiguo, de gente que no está en tu vida, en tu casa. Cambialo, para que también se ordene el amor. Es un mes que te la pasás enteramente sacando lo que te molesta.

Segundo decanato: tienen la justicia favorable, se dieron cuenta de que hay personas que no sirven en tu vida, que te han jugado malas pasadas. Seguramente puedas ordenar eso, tener la justicia a favor y puedas abrirte camino en lo laboral. Super bien, con mucha destreza, mucha habilidad y mucha recuperación en la parte física.

Tercer decanato: si sos habitualmente de esas personas que se deprimen por alguna situación es el momento de cambiar. Es momento de darte cuenta de que quizás lo que te deprime, lo que te hace mal es eso que vos lográs enviciar en vos, como que te quedás en ese vicio todo el tiempo. Vos mismo comprás eso, que es lo mismo que te termina enviciando. Tratá de desatar ese nudo y decir: “ya pasaron un montón de cosas en mi vida y las superé, por qué me quedo con que no voy a poder, o me voy a cansar o me voy a deprimir”. No tengas miedo. En todo caso, tratate desde todo tipo de tratamientos que tengan que ver con la psiquiatría y la psicología y vas a poder. Tenés una carta de fortaleza que me habla de que dejaste abandonado un deporte al aire libre que te hace muy bien. Salí a la vida y te va a ir muy bien.

Libra

Primer decanato: muy pegados con su papá y dándose cuenta de lo que es la vida, teniendo en cuenta que las cosas negativas están y hay que aprender a decir que no. A veces se te presentan y es importante poder frenar esos impulsos que te llevan a querer hacer todo.

Segundo decanato: son los que más van a vivienciar esta cuestión de aprender a templar las aguas entre lo que está bien y lo que está mal. La vida va a tener momentos muy positivos. Vas a tener trabajos muy buenos, muchos desafíos, pero quizás la empresa en la que estás trabajando no está en la mejor posición y vas a tener que cambiar algunas cosas. Con mucha templanza y pidiendo que los ángeles te cuiden, lo vas a poder hacer.

Tercer decanato: son los que van a estar enamorados y entregados al amor, pero también van a tener mucho trabajo. Les va a ir muy bien y van a lograr esos acuerdos importantes que querían lograr. Se mezcla el trabajo con el amor y me gusta porque si viajás por algún tema de trabajo terminás encontrando el amor. Descansá, preparate porque te va a ir muy bien cuando entre el sol en sagitario y te dé la posibilidad de decir: “me voy, viajo, conozco lugares y conozco el amor”.

Escorpio

Primer decanato: tienen muchísimo trabajo. A cuidarse un poco la salud porque a veces el trabajo hace que la salud quede en segundo plano. La vida te puede pasar factura todo el tiempo con respecto a la salud. Hay que cuidarse, comer bien, comer hierro.

Segundo decanato: te va a ir muy bien en la pareja, en el amor. Alguna cosa que tenías organizada quizás la pases un poco más adelante, pero la rueda gira y gira a tu favor en todo sentido, trabajo, salud, amor.

Tercer decanato: tienen que hacer algún cuidado más especial con referencia a los temas judiciales y también no tienen que pensar tanto. Se hacen demasiado la cabeza, pero tienen que dejar todo firmado, porque después cuando se encuentran con todo lo que tienen para hacer, eso te puede llevar a caerte un poco. Necesitan un buen guía, una persona que los acompañe. Ese guía puede ser un psicólogo, o el símbolo del padre corporizado en otro tipo de personas. Hay puertas para que se abran y seguramente serán de muy buena manera.

Sagitario

Primer decanato: son los que están dando vuelta la vida. Vivieron situaciones muy copadas, muy divertidas y ahora están evaluando: “Capaz que eso que me gustó mucho lo hago en el futuro”. Están en una evaluación interesante, salen de un orden familiar muy estructurado y arman otros proyectos. Me gusta.

Segundo decanato: están con el tema familiar, se dieron cuenta de que la familia es lo primero. Hay que ordenar el tema familiar y atentos con los temas legales. Situaciones legales un poco incómodas que tienen que aprender a decir que no y no aceptar, no arreglar. Hay que ir a juicio. Jugátela y defendé a tu familia.

Tercer decanato: brillante lo de ustedes, excelente, les va a ir super bien en el trabajo, en el amor, en el dinero. Las puertas se abren. Lo único complejo es el tema con una hija o con una joven. Me podés decir: “No tengo una hija”, pero tenés una compañera de trabajo joven, que te resulta infumable. Puede ser. Tenés varios consejos con respecto a las limpiezas y las podés hacer porque la magia está en vos, para que puedas sacarte de encima gente pesada. Acordate que sos una número uno y creételo. Que el mal desaparezca, que se vaya. Lo mejor para ustedes y que terminen super bien.

Capricornio

Vas a poder lograr todo lo que querés en este tiempo porque estás muy equilibrado porque estás con un orden que se presenta de muy buena manera.

Primer decanato: te descolgás de los problemas y te enamorás. Te enamorás de uno medio colgado, pero te enamorás. Me dirás: “Estoy enamorada”, pero quizás esa persona está aprendiendo a ser más romántica y presentándote un equilibrio mayor en lo emocional y vos eso lo valorás muchísimo. Te sentís como si fueras vos el coach de esa persona que pudo lograrlo. Felicitaciones.

Segundo decanato: sale amor, puro amor. Venus en Escorpio levanta un montón para que te enamores y la pases super bien. Brillante, sale muy bien la familia, los hijos y las decisiones con respecto a la familia. Si decidiste que tu hijo se va a vivir a otro lado, está bien, es una buena decisión y no la vas a padecer. Estás en un buen momento y con la justicia favorable.

Tecer decanato: sale una maravillosa carta de amor, de un nacimiento en la familia. Puede ser de un hijo, de vos misma si buscás un bebé. Sos número uno en lo que estás haciendo. Y la justicia favorable porque tus palabras son escuchadas de la mejor manera. Adelante con todo, porque la verdad, la tenés atada.

Acuario

El eclipse te puede desordenar pero como sos acuario tenés la templanza de poder sostener esta situación que se puede presentar con el eclipse de luna llena en Tauro.

Primer decanato: Hay muchísimo trabajo, hay mucho cambio de cabeza, hay muchas situaciones que estabas seguro de que las ibas a seguir pero lo vas a cambiar por algo mucho mejor, que abra una puerta diferente. Hay como tres propuestas para el verano y las vas a hacer, porque Acuario puede todo, puede planificar todo. Hace en noviembre, en diciembre y sigue haciendo, porque Acuario es como una especie de Escorpio reciclado. Y si le molesta mucho, bloquea. Me encanta.

Segundo decanato: tendrán la justicia favorable, van a tener la noticia de una casa, que les corresponde algo, terminan con un proceso muy largo e incómodo a nivel judicial. Es muy importante que tengan templanza porque van a terminar muy felices este tiempo de noviembre. La última parte de noviembre, Acuario brilla un montón porque con Sagitario se lleva super bien.

Tercer decanato: lo que más se ve es que están saliendo de un proceso que, más que nada, es de los demás. Viste cuando te hacés cargo si tu marido te pidió que hagas esto y vos te encargás y tu marido te pregunta: “¿Lo hiciste?”. Es decir, vos te hacés cargo porque sos buena y después decís: “¿Por qué estoy haciendo esto?”. Pensá bien antes de decir que sí a algo laboral. Es preferible que te quedes descansando y que lo pienses y proyectes más hacia finales de diciembre, que la luna te acompaña en tu signo y los ñoquis de la abundancia son en tu signo.

Piscis

Primer decanato: habrá cierta fortuna con respecto al dinero, pero hay cosas que tienen que reacomodar, porque seguramente en el hogar se generaron algunas cuestiones complejas y hay que acomodarlas. Ahí estás vos para poner el freno. Les va a ir muy bien y van a ordenar todos los temas familiares sobre todo si tienen una hija mujer.

Segundo decanato: tienen todo lo que tiene que ver con el dinero, el orden, las alianzas, los acuerdos, en una situación increíblemente positivas. Van a tener que cambiar y dejar de estar tan estructurados, si se tienen que mudar se mudan, si abren negocios en otras partes está buenísimo. No se queden pegoteados a la familia, no dependan de nadie. Hagan la suya porque les va a ir super bien.

Tercer decanato: vas a hacer un viaje corto que tiene que ver con trabajo. Te va a ir muy bien. Se te abren muchas puertas y hay algo muy interesante que vas a hacer que es dejar atrás lo nocivo, lo que te hace mal. Vas a poder encaminarte a la solución para tu vida que no encontrabas. Me gusta porque a veces la vida te da un cachetazo para que entiendas por dónde tenías que ir.

