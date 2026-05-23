Horóscopo de Leo de hoy: sábado 23 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 23 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Intente sumergirse en su interior, allí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el bienestar, la tranquilidad y la buena vida.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 23 de mayo
- Amor: En estos días, será posible que se muestre un tanto disperso con su alma gemela. No pretenda recibir más cariño del que da. Intente ser más cariñoso.
- Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.
- Bienestar: Será una jornada repleta de sorpresas. Deberá impedir que su mal humor interfiera en el éxito personal, intente dejarse llevar por su deseo interno.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y de un paso a ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere.
- Amor: Si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva persona se alejara rápido.
- Riqueza: Ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. Esté atento, por si acaso debe realizar algún movimiento.
- Bienestar: Por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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