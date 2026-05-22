Horóscopo de Leo de hoy: viernes 22 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 22 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y de un paso a ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 22 de mayo
- Amor: Si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva persona se alejara rápido.
- Riqueza: Ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. Esté atento, por si acaso debe realizar algún movimiento.
- Bienestar: Por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día, seria bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos.
- Amor: Esté preparado, ya que tendrá la Luna en su signo acompañándolo. Aproveche, ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante.
- Riqueza: Procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía.
- Bienestar: Propóngase una vez por semana por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos. Intente probar teniendo una vida más social y activa.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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