Horóscopo de Libra de hoy: domingo 5 de abril de 2026

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 5 de abril

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: En este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en que esta gastando su dinero.

Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días lo tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseo.

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |