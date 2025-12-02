Horóscopo de Libra de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 2 de diciembre

Amor: Llame a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto por mas que se telefónico le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá muy molesto. Cálmese, mañana será un día diferente.

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.

Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con él.

Bienestar: Sera una etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Si no cambia, esto podría acarrearle un problema de salud.

